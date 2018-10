Reconocimiento con emoción y mucha alegría

En el Monumento a la Madre, ubicado en la esquina de Villegas y Pereyra Rozas, y bajo el techo de la Terminal de Ómnibus, el Comité de Distrito de la UCR, con la colaboración de un grupo de mujeres que forman parte de la agrupación política, concretó el domingo a la mañana un nuevo acto homenaje por el Día de la Madre.

Dadas las condiciones climáticas, el homenaje se realizó mayoritariamente en el hall de la Terminal. Fue un acto sencillo. No hicieron falta discursos, y se distinguió a cuatro mamás donantes a sus hijos.

Estaban allí, tres de ellas con los tres hijos. Fue fuerte. Hubo emoción y mucha alegría.

Inició el acto un miembro del Comité, pero a modo de locutor, invitó a Francisco “Paco” Aznarez como ex alumno del Colegio Politécnico, quien habló de la creación del Monumento a la Madre erigido por iniciativa de don Raúl Mollard, con el aporte de la comunidad, en la década del 60.

Luego la correligionaria y escritora local Ana María Labaronnie leyó un poema de su autoría, referido a la madre en los fortines y lo difícil de su vida, e hizo entrega de una copia a las homenajeadas y finalizado el acto a las damas presentes.

Posteriormente se dio paso a las distinciones de Claudia Espinosa, mamá de Luciana Chap. Claudia Vilches, mamá de Gonzalo Gassele, y Pilar Salinas, mamá de Salvador Guerra Salinas; mencionando el locutor a Mirta Dupuy, de 30 de Agosto, que no pudo llegar por razones personales.

Hicieron entrega de los diplomas y ramo de flores el presidente del Comité, Francisco “Pepe” Font, el vicepresidente, Leandro Concepción, y el presidente del bloque de Concejales de Cambiemos, Alberto Rodríguez Mera.

Compartieron testimonio cada una de las homenajeadas, que hicieron hincapié en que donar órganos es donar vida. Hubo fotos, flores, aplausos, lágrimas y abrazos.

Finalmente el presidente del Comité, acompañado por el vicepresidente, Leandro Concepción, y la ex senadora Nora Arbio depositaron una ofrenda floral al pie del Monumento a la Madre; al igual que los ex alumnos del Colegio, Ricardo Rubio y Rodolfo Chilo Lanz, con su tradicional aporte floral.