Reconocen la labor de empleados municipales

El jefe comunal señaló que “son de esos días lindos porque tener empleados municipales con tantos años de servicio no es una casualidad. Nadie se queda tanto tiempo si no está comprometido con lo que hace”.

Seguidamente les agradeció en nombre del pueblo por el trabajo durante todos años.

Además, aclaró que años anteriores hubo una deuda con los empleados a quienes no se les entregó este reconocimiento y el compromiso asumido fue sumarlos a los que cumplan 30 años esta gestión.

Los empleados reconocidos fueron: del Hospital Municipal: Marcela Amigo, María Celia Alcalde; Ricardo Moncada (Cementerio); Pedro Reynoso y José Ramírez de (Taller Vial); Sixto Arias de Higiene; Patricia Barrionuevo de Recursos Humanos y de 30 de Agosto: Héctor Airoldes, Néstor Herrera y Nancy Rosino.