Recolector herido pide colaboración a vecinos

La misma dice lo siguiente: “Soy Sergio y trabajo en los camiones de la basura, esta herida me ocurrió tomando una bolsa en la que venía un vidrio, por eso quiero pedirle a la gente que saca su basura que por favor si echan vidrios o tarros a las bolsas que pongan un papelito indicando que la bolsa contiene vidrio para que no ocurran este tipo de cosas. No solo lo digo por mí si no por mis compañeros que hacen este trabajo que muchas veces es criticado solo por andar sucios. Por favor somos personas las que trabajamos, no somos animales, es un trabajo muy sacrificado y honesto y de verdad se los pido de corazón a toda la gente que saca su basura cada día poner un papelito en las bolsas. No cuesta nada, no nos arriesguemos a que pasen estas cosas”.