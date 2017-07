Reclamos en Beruti por 10 viviendas de un Círculo Cerrado

Vecinos adjudicatarios de 10 viviendas hoy en construcción en Beruti pertenecientes a un Círculo Cerrado que se realiza en la vecina localidad han expresado inquietud por lo que consideran una serie de “irregularidades” que pueden apreciar en su construcción.

La obra comenzó a realizarse el pasado 13 de marzo pero, según señaló la vecina Melisa Bianco, las mismas aún distan de ser terminadas, las cuotas aumentan considerablemente cada seis meses, no están garantizados todos los servicios, los planos y los materiales han sido cambiados sin que los futuros habitantes reciban una certera notificación al respecto. Todo esto ha generado un profundo malestar en quienes en un futuro próximo habitarán estas viviendas. Afirman que han hecho llegar sus inquietudes a la comuna sin recibir respuesta alguna.

n El reclamo

En este sentido, Bianco explicó que “es un círculo cerrado de 10 casas en Beruti que comenzó los primeros meses del año. El problema que tenemos es que nunca nos avisaron que el modelo de las casas cambió, no nos hicieron firmar el nuevo pliego, cambiaron los materiales y tampoco nos avisaron, nadie nos llamó”, dijo y agregó que “nosotros firmamos en un principio para que se instalaran todos los servicios y hoy no los tenemos garantizados, nunca nos especificaron qué servicios nos iban a dar pero nosotros reclamamos fundamentalmente el gas, porque el delegado nos dijo que hay gas. Y, por otro lado, nos parecen excesivos los aumentos que hemos tenido. Hace un año y medio que estamos pagando y, cada seis meses, nos aumentan entre 400 y 500 pesos y queremos saber en qué se basan. Nos han dicho que lo hacen a través del índice que brinda el INDEC pero a ninguno de los adjudicatarios nos aumentó el sueldo de esa manera y menos cada seis meses. Es una barbaridad”.

La vecina comentó también que, con otros adjudicatarios, están gestionando la posibilidad de solicitar ayuda a un arquitecto “para que vaya a ver la obra porque desconfiamos de cómo las están realizando”.

n Explicaciones

Bianco expresó que, con el objetivo de solucionar este problema “nos reunimos con el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, les comentamos la situación y se presentaron todas las inquietudes en el Concejo Deliberante hace dos meses y no hay respuestas del Ejecutivo. Vemos que hay irregularidades y tenemos derecho a saber”. De la misma manera, apuntó contra el delegado de quien afirmó que no ha hecho demasiado para hacer llegar este reclamo al intendente con la fuerza que el mismo amerita.

Hoy están levantadas las paredes de las viviendas y se realizó el revoque del interior y de la parte externa. Por último, la vecina recordó los pedidos concretos de los adjudicatarios: “Queremos todos los servicios porque en Beruti hay accesibilidad, no sabemos por qué nunca nos hicieron firmar el nuevo pliego, firmamos uno anterior que es para una casa diferente, no sabemos qué materiales se están usando. Dos veces se presentó este reclamo en el HCD y no hay respuesta del intendente”, culminó.