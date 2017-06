Reclamo y casos preocupantes

La decisión de recortar las pensiones no contributivas por discapacidad llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una gran repercusión y despertó polémica en distintos ámbitos ya que son muchos los que se vieron perjudicados por la iniciativa. Pero a su vez desde las familias que tienen integrantes con discapacidades marcaron que éste no es hoy por hoy el único inconveniente económico con el que deben lidiar. Esta realidad se vio reflejada en la concurrida marcha que tuvo lugar ayer por la tarde en la plaza San Martín.

Bajo una convocatoria vecinal, más de cien personas se reunieron en el centro reclamando por un cambio ante la marcada medida gubernamental y antes de los discursos varios vecinos que sufrieron estas bajas dieron sus testimonios ante La Opinión. Así Analía dijo que el dinero de la pensión le era de mucha ayuda para cubrir “gastos en pañales, medicamentos y una ayuda para la factura de luz”. Mientras que Roberto destacó el aprovechamiento del subsidio para actividades terapéuticas alternativas que no están bajo el régimen de las obras sociales, como equinoterapia, natación, gimnasia, maestros particulares e incluso algunos profesionales, como fonoaudiólogos, que no tienen convenios con prestatarias, iniciativas que conllevan cada una un gasto mínimo de $500 mensuales.

Otros problemas

Pero además, problemas en el seno de algunas obras sociales también han dificultado el desarrollo de ciertas propuestas que ayudan a muchos. En el caso de Valeria, mamá de un chico con Síndrome de Down, destacó que no sufrió la baja, aunque los problemas igual están ya que su obra social, OSPECON, no está funcionando y a partir de eso varios profesionales que ayudan en el tratamiento de su hijo hace meses que no cobran.

Además la vecina dijo que el subsidio es muy útil para la canasta familiar y los gastos de su hijo, principalmente en un momento como el actual donde según ella “la situación económica es apremiante”. En tanto, respecto a los gastos por el tratamiento de su hijo, Valeria detalló que “las sesiones de profesionales, en este caso psicólogos y psicopedagogos, en líneas generales, tienen un valor de $300 cada una y hacen a un gasto promedio de $1.500 semanales, y a eso hay que sumarle los sueldos de los acompañantes y docentes especiales, que se estipulan en unos $9 mil” para hacer un total mensual superior a los 15 mil pesos. Aunque hay quienes necesitan más o también menos gastos terapia.

Repudios

En tanto, dos entidades locales que se pronunciaron en torno a la controvertida medida fueron el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad y Todos los Chicos.

Desde el Consejo consideraron “repudiable la metodología llevada a cabo por el actual gobierno nacional”. “Pensamos que un derecho adquirido no debe ser arrebatado y que esta medida es contradictoria e incumple con la Convención Internacional sobre los Derechos para Personas con Discapacidad”, afirmaron.

Mientras que desde el grupo Todos los Chicos manifestaron un “enérgico repudio”. “Sin importar los montos, una pensión no contributiva significa para muchas personas con discapacidad no solamente la dignidad de un mínimo ingreso, sino también la cobertura de necesidades educativas, adaptaciones en el transporte, tratamientos médicos, asistencia en el cuidado y necesidades especiales por su condición que implican un gasto mensual fijo. El Estado, al dar de baja este derecho no quita subsidios, ahoga económicamente a una población vulnerada irrespetando una vez más la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, puntualizaron, añadiendo que “las pensiones por invalidez e incapacidad laboral surgieron normativamente para dar recursos a quienes quedaban fuera del mercado laboral”, y que “su otorgamiento como derecho cambió para cubrir la situación de vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad que tienen dificultades para conseguir trabajo y precisan del amparo del Estado”.

Por su lado, Luisa Racca, referente de TEA Padres, entidad que agrupa a personas y familias con autismo, calificó a la iniciativa como “ilógica” porque según ella “tengan la plata que tengan sus familias, los chicos con discapacidad tienen sus derechos”.