Reclaman a Vidal que separe al funcionario que pide “inflar” un presupuesto

El presunto autor del audio de WhatsApp es el titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPI), Mateo Nicholson, quien mediante pide a una empleada “tirar para arriba” un presupuesto de refacción de cocinas en escuelas. Si bien el viernes el Gobierno anunció que le pidieron a la Justicia que investigue el audio, ahora la oposición hizo una presentación en ese sentido.

Al respecto, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Teresa García, indicó que la “denuncia penal es para que se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el audio difundido del titular de la DPI pidiendo sobreprecios en cocinas para escuelas por $28 millones”.

Desde el massismo, en tanto, también le pidieron a María Eugenia Vidal que tome cartas sobre el asunto. “Estamos muy interesados en saber cuál será la reacción de la gobernadora ante este hecho de corrupción de su Gobierno”, planteó el senador Fernando Carballo, y pidieron el apartamiento de Nicholson.

En ese sentido, desde ATE le reclamaron a Vidal que aparte al funcionario, algo que hasta el momento no se concretó. “Exigimos a la gobernadora y al ministro (Gabriel) Sánchez Zinny la separación inmediata de este funcionario porque hay elementos que comprueban un acto de corrupción”, dijo el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y recalcó que “en el audio ser escucha la necesidad de inventar presupuestos e inflar el costos de las tareas de reparación en las escuelas bonaerenses”.

“Este funcionario no solo está vinculado en este hecho sino que a la vez está ejerciendo la persecución a los compañeros militantes y delegados que desempeñan tareas en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar”, sostuvo en conferencia de prensa.

Tal como publicó DIB la semana pasada, el audio de WhatsApp se viralizó en las últimas horas. “María, ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia (Vidal) el miércoles. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas, sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que faltan”, comienza el audio. “Ponele el monto que vos calculas por metro, obviamente que no dé números redondos, no sé, un millón cero cincuenta y cuatro”, ordena. Y sigue: “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras 17 el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”, se escucha. (DIB) FD