Reclama la restitución del aceite de cannabis que le secuestraron en un allanamiento

Jorge Garcilaso, quien el pasado 26 de marzo fue imputado en una causa por cultivo y producción de cannabis, se presentó ayer ante la UFI 1 para solicitar al fiscal Omar Flores la restitución de los elementos e insumos secuestrados en el allanamiento realizado en su hogar ya que, según indicó, “desde hace cuatro meses hay pacientes que no tienen dónde conseguir el aceite de cannabis para sus tratamientos”.

Garcilaso estuvo acompañado por un grupo de vecinos que se manifestaron de manera pacífica frente a la sede del Poder Judicial de nuestra ciudad ubicada sobre calle Uruguay. Y en diálogo con La Opinión aseguró: “No soy un delincuente”, pidiendo que se le dé fin a la causa.

En tanto, tras su paso por Fiscalía el rivadaviense contó que ante una licencia de Flores fue recibido por el fiscal Raúl Carini Hernández, quien le pidió que se hiciera por escrito el pedido de los usuarios medicinales, apuntando a un recurso de amparo tanto a nivel individual como grupal. Y también se le informó que se están esperando pericias químicas para determinar los pasos a seguir en la causa.

Reclamo

Mientras que minutos antes de ingresar a la UFI 3 Garcilaso remarcó: “Básicamente lo que venimos a hacer es a hablar con el Dr. Omar Flores, para darle un fin a esta causa que se me ha iniciado por el tema del cannabis medicinal en el marco de la cual me hicieron un allanamiento en el que me secuestraron aceites de cannabis, insumos para su producción y otros elementos, porque a raíz de ello muchos pacientes han tenido que dejar sus tratamientos por no poder conseguir este aceite que, reitero, tiene fines medicinales”.

En este sentido el entrevistado indicó que “lo único que se busca es ayudar a los pacientes que necesitan este medicamento, que para ellos es una salida alternativa y eficiente para sus dolencias”.

Causa

Con respecto a la causa, Garcilaso recordó: “A mi me allanaron el jueves 26 de marzo y hasta ahora está todo secuestrado. Se hicieron pericias sobre los aceites y del material cannábico que se secuestró, se investigó sobre la comercialización, también han tomado declaraciones y se han presentado usuarios medicinales con historias clínicas, y hoy en día están desamparados porque no tienen ese remedio, no tienen dónde conseguirlo y se vuelcan al mercado negro consumiendo aceites que no saben qué es lo que tienen”.

Por tal motivo el vecino imputado destacó que “la lucha que se está llevando adelante entonces es para poder cultivar y hacer uno sus propios medicamentos y aliviar distintos dolores y patologías que no tienen una salida medicinal convencional”.

Por otra parte recordó que la imputación que se le hace “es por cultivo para uso medicinal y darlo en forma onerosa”. “Eso seria la preliminar de la causa que, dicho sea de paso, ni siquiera está firme. Por eso venimos a pedir que se nos restituya lo secuestrado y que se le dé fin a esta causa porque no soy un delincuente”, remarcó.

Usuarios

Consultado por el número de pacientes que utilizan tratamientos a base de aceite de cannabis, Garcilaso sostuvo: “Nosotros tenemos un grupo de alrededor de 95 usuarios. Pero después me consultan personas de distintos lugares, ya sea de América, La Pampa o Buenos Aires para conseguir aceite. Viene gente desesperada a mi casa a pedir el aceite y se te cae el alma al decirle que no tenés un frasquito para darle y ver el sufrimiento que padecen cuando es tan fácil solucionar ese tema. Es mucha la gente que hoy lo está usando”.

En este sentido el vecino señaló que encontrarse en esta situación para él “es una injusticia”. “Nunca me había dado cuenta de lo que significaba esto. Siempre lo hice para dar una mano. Era un grupo muy cerrado hasta que se empezó a abrir y a multiplicar. Y hoy encontrar que tenés un apoyo masivo reconforta”, sostuvo.

Regulación

Por otra parte Garcilaso explicó que “el cannabis está reglamentado por la Ley 27.350 y permite solo el uso para epilepsia refractaria en niños. Pero esa es una sola de las patologías en las que se aplica”. “También se utiliza en otras como alzhaimer, parkinson, osteoprosis y dolores crónicos por ejemplo, pero eso no está amparado por la Ley. Y creo que en parte se debe al desconocimiento que existe sobre los efectos del cannabis medicinal que tiene el aparato judicial, pero principalmente por intereses económicos de farmacéuticas y laboratorios que se ven perjudicados porque afecta sus ventas de forma considerable”, dijo.

Por último, a modo de ejemplo el vecino enumeró: “El cannabis se usa hasta para la migraña fuerte y de aprobarse su utilización los laboratorios dejarían de vender hasta aspirinas. Y ni hablar de enfermedades más graves. Por ejemplo, para el cáncer los medicamentos son muy costosos. Y el aceite de cannabis es mucho más efectivo porque ayuda a cortar la metástasis y a paliar los efectos adversos de otros tratamientos más invasivos. Y cuando la morfina no da más resultado no hay otra cosa mejor que el cannabis para mitigar los dolores”.