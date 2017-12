Reafirman continuidad e intensificación de los controles de tránsito

Más de 50 infracciones, 24 motos y tres autos, era -hasta la media tarde de ayer- el balance de los controles s se están llevando adelante desde hace una semana. La misma cantidad de días que distan del accidente en el que fallecieron los primos Santàngelo. Los chicos murieron en el acto cuando la moto en la que se desplazaban colisiono a un ato en la esquina de Alsina y Casares.

El trágico episodio conmovió a la comunidad y acrecentó la preocupación de las autoridades, concientes que –sin abrir juicio sobre este hecho en particular- el movimiento vehicular especialmente el de las motos, amenazaba con convertir las calles en un caos. A lo que hay que había que sumar varios casos de violencia en los que los “zorros” eran el blanco preferido.

De hecho, pocas horas antes del siniestro de los adolescentes, un hombre pateó a una inspectora y la hizo caer de la moto, cerca del Parque Villegas. Días después el sujeto fue ubicado y aprehendidio; recuperó la libertad, pero su moto quedó secuestrada-

N Consenso

Esto y otros episodios precipitaron una reunión de la que participación de funcionarios municipales, jefes policiales y dos fiscales, uno de ellos el doctor Roberto Rubio, fiscal General.

Los resultados están a la vista: se diagramaron los operativos de control, a comisaría y Contralor, se sumó el GAD. Y salieron a la calle. En algunos puntos se observan tres inspectores, en otros dos, a veces apoyados por un vehículo del área, otras sólo con las motos. Ante cualquier situación que amenaza con llegar a la desobediencia y/o violencia, piden apoyo a la comisaría. “Todos lo que han agredido a los inspectores o han huido de un control, han sido interceptados por la Policía, una prueba clara de que se trabaja organizadamente. Ellos tienen todo nuestro apoyo” reflexionó el jefe distrital, Fabián Mattioli.

Por su parte el titular de la comisaría, Marco Arregui, informó anoche a La Opinión que el juez de Garantías Gerardo Palacios Córdoba libró ayer la orden de detención para dos aprehendidos: Cristian Agustín Sijons (23) y Julio César Moyano (48) que el evadieron un control en Roca y Uruguay y escaparon. Cuando la Policía los interceptó en Almafuerte y Uriburu, le hicieron frente, los insultaron y les tiraron varias trompadas antes de ser reducidos.

“Que quede claro, no se van tolerar este tipo de situaciones –agregó Arregui- los conductores que no tengan el vehículo y los papeles en orden, lo que no acaten las ordenanzas y las indicaciones de los inspectores o nuestras, serán sancionados, aprehendidos, demorados o detenidos. Lo que marque la ley, con ella trabajamos”

Agregó finalmente que se ha dispuesto el apostamiento de un patrullero en el parque Villegas de 15 a 20 “…para brindar tranquilidad a los que van a recrearse y para disuadir a los desubicados”. Esta medida tiene que ver con las numerosas quejas escuchadas en torno a conductores que realizan maniobras de riesgo o desarrollan velocidades impropias en cercanías o en el interior del paseo.