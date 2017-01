Reacción docente ante el descuento de haberes

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires reconoció mediante un comunicado un error en la acreditación de los haberes del mes de diciembre a raíz de lo cual docentes de todo el territorio bonaerense, incluidos algunos de Trenque Lauquen, cobraron en promedio un 10% menos.

Desde el organismo bonaerense aseguraron que los importes faltantes estarán acreditados el martes 10 de enero. Pero más allá del “mea culpa” del Ejecutivo provincial, el comunicado despertó enojo en los gremios, desde donde, con distintos matices, coincidieron en señalar que las “equivocaciones” del gobierno siempre tienen como protagonistas a los docentes.

n El comunicado

Por medio de un comunicado, la DGCyE informó a su personal docente “que se ha verificado un inconveniente en la acreditación de los haberes correspondientes al mes de diciembre último”. Y en este sentido se destaca que “los empleados verán una inconsistencia entre el sueldo neto indicado en el recibo y el importe depositado”. “Esa diferencia es el monto vinculado al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)”, marcaron.

En tanto, para justificar dicha diferencia desde el gobierno expresaron que “la alta carga administrativa asociada al cierre del año provocó un indeseado retraso en la transferencia originada en Nación”.

Por otra parte, en el comunicado se remarca que “todos los funcionarios del Ministerio relacionados con el circuito administrativo se encuentran abocados a resolver velozmente la dificultad”, y que “los importes faltantes -aproximadamente 10% del salario de cada agente- estarán acreditados el día martes 10 de enero”, añadiendo que “la DGCyE lamenta las molestias ocasionadas”.

n Respuestas

Tras el mencionado comunicado, la respuesta de los gremios no se hizo esperar. Y desde Udocba marcaron un “rotundo repudio a la manipulación que realiza el gobierno” con el sueldo de los docentes. Mientras que a continuación destacaron que como viene ocurriendo en el último tiempo, las supuestas equivocaciones del gobierno siempre involucran a los docentes y se preguntan: ¿Estas son las primeras acciones que el gobierno realiza antes de una paritaria?”.

En tanto que desde Suteba también manifestaron su rechazo al accionar del Ejecutivo provincial destacando que “una vez más, el gobierno de María Eugenia Vidal castiga a los maestros de la provincia de Buenos Aires”. “Esta vez se quedó con el 10% del salario de 350.000 docentes bonaerenses al no depositar el FONID, dinero que envía Nación hace años y que es producto de una larga lucha docente encarnada en la Carpa Blanca, gesta que logró la ley que lo regula”, manifestaron. Y remarcaron que “a pesar de todos los marcos legales que resguardan los derechos de los trabajadores de la Educación, el gobierno provincial actúa de ‘facto’ y sigue fustigando al sector, desoyendo reclamos y metiéndole la mano en el bolsillo a los maestros”.

Por otra parte recordaron que “esto se suma al descuento ‘ilegal’ realizado en el aguinaldo, donde se retuvo Impuesto a las Ganancias contra el decreto firmado por el propio gobierno, además de miles de profesores de los programas socioeducativos que hace meses no cobran su salario”.

n Conflicto en puerta

Asimismo, desde el gremio expresaron que “la gobernadora tiene que saber que así no se procede, que no puede seguir quedándose con la plata de los docentes, que de este modo lo único que logra es apagar el fuego con kerosene”. “Terminamos un año totalmente ignorados en nuestros reclamos, iniciamos un año con un robo en nuestro salario. El gobierno decide profundizar el conflicto y es el único responsable del riesgo de inicio del ciclo lectivo”, apuntaron.

Por último solicitaron a la gobernadora que “deje de castigar a los docentes”. “Cumpla con su responsabilidad como funcionaria pública y devuelva el dinero que le sacó a los 350.000 docentes bonaerenses en forma inmediata”, cerraron.