Ratas y otros roedores: una plaga urbana casi imposible de erradicar

Denuncias y comentarios de vecinos haciendo referencia en las últimas jornadas a la presencia de ratas y otros tipos de roedores en distintos ámbitos de Trenque Lauquen motivaron que La Opinión realizara consultas en diferentes espacios para tener un panorama acerca de la situación.

Uno de los detonantes de esta serie de consultas fue la publicación de una imagen de una rata, sobre la cual se señaló que se encontraba en una escuela local, motivo por el cual se consultó en el Consejo Escolar, desde donde se comentó que “se trata de una escuela del sector rural, un ámbito que está más predispuesto a este tipo de situación, y ya se estaba en conocimiento de este tema, motivo por el que la Municipalidad desmalezará el predio el fin de semana mientras que la semana próxima estaría desratizando y desinfectando”. “Conocíamos la situación y ya estábamos trabajando, pero como desde el Municipio tienen que entrar con máquinas, no se quería actuar en la semana por los chicos”, explicaron.

Por otro lado, se destacó que desde el ámbito urbano el Consejo no ha recibido reclamos por el tema.

Una por día

Mientras que desde el área comunal de Zoonosis, su titular, Rosario Guarrochena, explicó que allí se reciben diariamente denuncias por presencia de roedores tanto en viviendas como en otros sitios, como edificios institucionales, y remarcó que el promedio es de una por día.

Con todo esto, la funcionaria remarcó que “para las casas lo que se está haciendo es facilitar cebo en forma gratuita y explicando cómo colocarlo. Mientras que en el caso de las instituciones se recomienda un control de plagas con un empresa especializada porque se trata de lugares donde hay mucha gente y los productos que se utilizan tienen que tener ciertas particularidades, y lo mismo ocurre con los espacios municipales, donde también se trabaja con empresas contratadas por la Comuna”.

Control

Así, en un análisis general de la situación Guarrochena remarcó que “las ratas no se pueden erradicar totalmente porque son una plaga que desde hace mucho tiempo está, y se puede controlar para que no haya tantas, pero no eliminar”. “En todas las ciudades hay roedores, y lo que hay que tratar es de minimizar su presencia, manteniendo los espacios limpios, cerrando aberturas, usando mosquiteros, tratando de tener las rejillas tapadas, ya que hay un tipo de rata que vive en las cloacas y se puede meter por caños y desagües. Por otro lado, las ratas tienen hábitos más que nada nocturnos: se alimentan de noche, y de día duermen o están en sus madrigueras”, puntualizó.

En tanto, al hacer un balance, la funcionaria consultada marcó que desde hace un tiempo se recibe una denuncia por día por roedores, cifra mayor a la que se deba años atrás, pero explicó que esto se debe más que nada a que desde hace un año aproximadamente se está entregando gratis cebo para ratas que llegó desde el Ministerio de Salud de la Nación, y no tanto a un crecimiento de la población de rodeadores en la ciudad, cuya presencia no habría aumentado significativamente sino que crece a la par del tamaño de la planta urbana.

Por último, la veterinaria destacó la importancia de mantener los espacios limpios, sobre todo en zonas de baldíos y de restaurantes, rotiserías y casas de comidas, ya que las ratas buscan tener refugio y alimentarse como prioridad.