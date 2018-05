Ranking y Dobles, una tarde para los seguidores del tenis

Tenis y más tenis se vivirá a partir de esta tarde en la ciudad con la puesta en juego de dos torneos. Por un lado, en canchas del Club Deportivo Barrio Alegre se comenzará a disputar la segunda etapa del Ranking Lauquen, en las categorías Intermedia “A” y “B”; y en otro sector de la ciudad, en las canchas de El Faro, se estará resolviendo el Torneo de Dobles que comenzó días atrás.

Buen programa para los seguidores del tenis, aunque algunos jugadores deberán elegir en qué cancha jugar debido a ciertas superposiciones de horarios.

Primer con el Ranking Lauquen, en esa segunda etapa, con buena cantidad de jugadores en la Intermedia “B” y varios de los mejores en la “A”. Los partidos se jugarán desde las 13.30.

En la Intermedia “A”, abrirán juego Ernesto Paso ante Kalil Abraham; a las 15 jugará el treslomense Luciano Fité frente a Diego Batochi; y a las 16.30 el cruce entre Marcos Suárez y Ezequiel Barbaste, además Matías Verdier contra Federico García.

Mientras que en Intermedia “B”, desde las 13.30, Guillermo Fernández vs. David Mascaró;

Marcos Alonso vs. Francisco Dardene; Rafael Brandes vs. Santiago Clemmensen; y Martín Ruiz vs. Fernando Viera. Y a las 15 horas, Federico Molina vs. Martín Melega; Leandro Nicosía vs. Vittorio Beck Peccoz; Francisco Arado vs. Gustavo De Lara y Sebastián Silva Muñoz vs. Jorge Rabanal.

N El dobles

En El Faro se estará resolviendo el Torne de Dobles con partidos validos por los cuartos de final. A las 13.30 “Peco” Costanzo-Gonzalo Genoni vs. Fernando Costanzo vs. Jorge Porta; Kalil Abraham-Federico Molina vs. Leandro Nicosía-Pablo Digiorgi; y a las 15 horas, Juan Villanueva-Jorge Agrazar vs. Gustavo Estevez-Jorge Delmagro; y Ernesto Paso-Oscar Agrazar vs. Martín Melega-Jorge Rabanal.