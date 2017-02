Quisieron llevarse un auto haciendo “puente”

Ayer, a las 3.30, un llamado al 911 alertó a la Policía. Un vecino había visto a dos sujetos, al parecer jóvenes que estaban al lado del auto de Carlos Micheo, un VW Gol, color blanco.

De inmediato llegó el móvil de la cuadrícula perteneciente a ese sector. Pero ya no había nadie. Al acercase al vehículo –que había quedado abierto- observaron que habían forzado parte del tablero, pretendiendo, seguramente, hacer “puente” para hacerlo arrancar. Al no conseguir el objetivo rápidamente y posiblemente al distinguir que se acercaba la Policía, desaparecieron.

N Violación de domicilio

También a la madrugada, un rato antes del episodio mencionado más arriba, otro llamado al 911. Era de una mujer que daba cuenta que su ex pareja pretendía entrar a la casa ejerciendo violencia.

Cuando llegaron los efectivos que estaban patrullando la zona sur de la planta urbana, el sujeto estaba todavía en el predio de la vivienda a la que había accedido tras romper un portón de chapa y vidrio. Se trata de un hombre de 28 años que fue aprehendido. Fue trasladado a la Comisará a disposición del fiscal Manuel Iglesias, imputado de violación de domicilio y daño; no tenía impuesta restricción perimetral.

N Detenido

En un allanamiento practicado el miércoles efectivos policiales procedieron a la detención de Josè María Martín (41). La orden fue impartida habida cuenta de la acumulación de causas: hurto simple, desobediencia (por no respetar una restricción perimetral), violación de domicilio.

También está a disposición del fiscal Iglesias.

N Salió con el “bufo”

Otra de violencia. Un vecino denunció que el miércoles fue amenazado con un arma. Relató que llegó con el auto a su casa ubicada en el barrio NE aproximadamente a las 20.30. Sorpresivamente salió su vecino –con el dice no haber tenido problemas nunca- y lo amenazó con un revólver “¡ a mí no me vas a encandilar, hijo de puta!”. La cosa no pasó a mayores, el iracundo señor se fue a su casa y el agredido fue a denunciar lo sucedido a la Comisaría explicando que si hubo algún encandilamiento, no fue adrede.

Se formó una causa por amenazas calificadas; la Policía le secuestró al imputado el revólver y una carabina por lo que se suman los cargos de tenencia ilegítima de armas de fuego ya que no estaban declaradas.