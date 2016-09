Quintas para alquilar: la demanda sigue superando a la oferta

Generalmente en esta instancia del año comienzan a crecer las consultas por los alquileres de quintas, tanto sea por todo el verano, por mes, por semana o por día, principalmente apuntando a la temporada estival, aunque al parecer, como habitualmente ocurre desde hace varias temporadas, la demanda supera a la oferta.

En ese marco, el martillero Carlos Prono explicó que se están realizando ya algunas consultas y “hay mucha demanda pero hay muy poco para ofrecer en el mercado de quintas local”.

Así la mayoría de los interesados apunta a contar con un espacio de este tipo principalmente para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, aunque los requerimientos son de todo tipo, ya que “hay quienes quieren quintas para eventos puntuales, otros durante una semana, otros uno o dos meses y otros todo el verano, incluso desde noviembre hasta febrero”, según explica el entrevistado, quien agrega que también se dan casos de personas que alquilan hasta por dos años.

n Propietarios

Con todo esto, las preferencias de los propietarios están generalmente ligadas a alquilar por períodos largos ya que esto les asegura un ingreso fijo por un determinado tiempo, mientras que el trabajo de mantenimiento es menor, debido a que en estos casos principalmente debe hacerse cargo de la limpieza de la pileta y el lugar en general quien es locatario, algo diferente a lo que ocurre en líneas generales con los alquileres por día.

Y con este marco es que también se explica en parte la baja oferta de quintas, pues en la mayoría de los casos locales el propietario ya tiene un compromiso con sus inquilinos desde hace varios años y las propiedades están reservadas con mucha antelación.

n Valores

Por su parte, el corredor público Manuel Mestre destaca que las consultas empiezan en esta época y apuntan, como ya se marcó, a alquileres por distintos plazos, destacando que “en muchos casos una persona, una familia o varias prefieren, en lugar de irse de vacaciones, alquilar de manera individual o entre varios una quinta por uno, dos o tres meses, tal vez invirtiendo la misma suma de dinero que se gastaría en una semana de vacaciones en otra ciudad, de modo que termina siendo una alternativa económica”.

También es muy buscada la propuesta de las quintas para fechas especiales, como cumpleaños, casamientos o bautismos, aunque, de acuerdo a lo que se marca desde diversos ámbitos, “faltaría oferta para la mucha demanda que hay, y las quintas que están disponibles se terminan alquilando todas”.

En tanto, a la hora de hablar de precios, Mestre comentó que los mismos pueden ser elevados, o no, dependiendo de cómo se los mire, ya que, “para una familia que piensa en viajar, alquilar en Trenque Lauquen puede terminar conviniéndole”. Y con todo esto, el especialista consultado apuntó que una quinta por día puede conseguirse desde los 1.000 o 1.500 pesos, subiendo los valores a medida que se suman comodidades. Mientras que los contratos más largos “son más particulares”.

n No alquilan

Por otro lado, se supo también que algunas inmobiliarias locales prefieren no alquilar quintas porque se trata de un negocio de pocos meses que puede traer más problemas que beneficios si es que la propiedad no es devuelta en condiciones.

n De a poco

En tanto, el martillero Ricardo Sacco sostuvo que en su empresa por ahora las consultas no han llegado en abundancia, e hizo una mención especial a la utilización de quintas para eventos particulares, la modalidad con la que más trabaja su inmobiliaria en estas cuestiones.

Así, la expectativa está puesta en que “de apoco va a empezar el movimiento en torno a las consultas de la mano del clima”, ya que se trata de una oferta muy requerida, no sólo de parte de los trenquelauquenses, sino también de vecinos de la zona que, en lugar de viajar a localidades lejanas, prefieren disfrutar en nuestra ciudad, no sólo en quintas, sino en cabañas también.