“Queremos volver a ser protagonistas”

La Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) sigue aún de receso pero ya empezaron a darse los primeros entrenamientos tanto en mayores como divisiones inferiores. En una semana que será clave para conocer cómo será el formato del torneo para este año, La Opinión dialogó con el delantero de la primera de Monumental, Ezequiel Marelli, quien además es vicepresidente de la institución. Con nuevo director técnico en las divisiones mayores ya empiezan a plantear sus objetivos, cómo se trabaja en la escuelita de fútbol y la importancia de que el club sirva como contención para los más chicos. El “Canario” tuvo un muy buen inicio de 2018 el cual se vio reflejado con una importante cosecha de títulos los cuales los posicionó en la Final Anual. Casualmente, tanto en primer como en tercera división, lo definieron con Ferro Carril Oeste siendo éste último el dueño del año en ambas finales.

n Infantiles

Marelli hizo un muy detallado resumen de cómo fue el 2018 para todas las divisiones del club. Y a términos generales señaló que fue un muy buen año. Por el lado de la escuelita de fútbol (infantiles) hizo hincapié en que se pudo cumplir con el gran objetivo de que los niños terminen el año con un poco más de sentido de pertenencia sobre las cosas que hay en el club. “Que los chicos sepan del cuidado del club y el respeto a la camiseta. Culminaron el 2018 con un par de viajes y pudieron viajar a otras Provincias. Eso fue una tarea cumplida por los profesores de infantiles”, indicó el delantero y remarcó sobre la importancia de que puedan jugar todos los fines de semana. “Como escuela de fútbol no pretendemos que los chicos hagan cosas que vos podes ver en otro nivel. Nos interesa que aprendan de compañerismo, convivencia y todos los valores que también se aprenden afuera de la cancha”.

n Inferiores

En lo que respecta a las divisiones inferiores también señaló que la pasada temporada fue positiva remarcando también la importancia de los valores a la hora de la práctica deportiva. “Desde el club nos interesa que compitan y sepan desde chicosque hay valores donde la competencia tiene que ser sana. Que sean lo más noble posible a la hora de jugar al fútbol y cuando juegan que también lo hagan con respeto”, indicó Marelli recordando que tanto la sexta y la cuarta división campeonaron ya que jugaron la final del año.

n Primera y tercera

También a modo de resumen, tanto la primera y tercera división de Monumental tuvo un buen inicio de temporada pasada pero cree que no se logró con el objetivo final. “Acá la competencia es otra cosa, distinta a las de inferiores e infantiles. Pero por lo menos se pudo dejar al club peleando con los más grandes equipos de la Liga y fue un año más que estuvimos en la Final Anual ya que fuimos campeones en el inicio del 2018”, manifestó el jugador “Canario” denotando también que cuando se trabaja bien durante todo el año hay frutos a fin de temporada y Monumental los cosechó. “Se perdió la final del año que era tan merecida para el rival como para nosotros”.

n Cuerpo técnico

En lo que refiere a este 2019 el club del “Barrio de los Jardines” contará con nuevo cuerpo técnico en las divisiones mayores. Hernán “Lalo” Algañaraz dirigirá tanto la primera como la tercera y contarán con Roberto Larrubia como ayudante de campo. “Queremos volver a ser protagonistas. Y luego del receso estamos comenzando con muchas ganas y entusiasmo. Además de “Lalo” tendremos a Larrubia que tiene gran conocimiento de cómo trabajar con el plantel”, indicó Marelli citando además a quienes conforman todo este nuevo cuerpo técnico. Se suma Cristian Etcheverry como ayudante de campo, pero también continúan Daniel Layus (kinesiólogo), “Roque” González (entrenador de arqueros), Cristian Girardi (planillero y utilero del club y Nicolás Romero Lamaissón (preparador físico de primera y tercera). “A Lalo ya lo conocíamos de una vez que dirigió, que fue la mano derecha de Fernando Luján, hoy Presidente del club, y fue ayudante de campo. Pero en esta función de técnico no lo conocemos. Es un desafío nuevo y obviamente será una experiencia genial porque todos los técnicos te dejan algo nuevo; hay que saber aprovechar eso”, mencionó el goleador de Monumental.

n Objetivos

Sin duda que este año la Liga contará con algunas bajas ya que muchos jugadores han indicado que tiene la idea de sumarse a otras Ligas vecinas. Monumental no es ajeno a eso, pero aún no hay nada confirmado ni mucho menos se sabe si contarán con nuevos compañeros en los planteles. “No tenemos aún nuevas incorporaciones porque es muy pronto. Estamos viendo si llegan caras nuevas y se suman a este desafío. Sí sabemos que hay algunos compañeros que están tramitando su pase para jugar en otras Ligas, pero la comisión directiva está en tratativa de sus pases”, señaló el viceprisente del club “Canario”. Pero lo que sí confirma con certeza es que este año tienen los mismos objetivos. “Queremos volver a pelear por el título, renovamos las expectativas y queremos ser campeones de algún torneo. Y si no se puede ser campeón, intentar llegar a la final del año”, indicó haciendo mención los objetivos futbolísticos de la institución.

n El club

Pero Monumental no sólo es fútbol. Desde hace unos años, y gracias al gran trabajo de la familia Canaria junto a la comisión directiva, se sigue apostando a otras actividades. La presencia de las mujeres va tomando más fuerza en la institución y es por eso que cuentan con una escuela de cesto ball, la cual organiza una competencia anual, como así voley femenino que compite en la Liga Municipal. De esa forma, Marelli hace referencia que la idea es salir un poco de la estructura del club que siempre fue fútbol y todas las actividades siempre fueron para los hombres. “Con esto tratamos de abarcar otro público y darle al socio otras oportunidades”. Y agregó algo que destaca del club “Canario”. “Monumental es una institución que es prolija en todo sentido. Tanto en lo deportivo, en lo institucional, como en lo económico. Prolijo en administrar muy bien los bienes del club. Tratamos de estar en los detalles que nos pide la sociedad de Trenque Lauquen y los que nos exigen la gente que es socia del club”, finalizó Ezequiel Marelli citando que los dos salones están en buenas condiciones (los emplean para fiestas, conferencias, etc) como así la importancia de la Agrupación de Jóvenes por el Canario. Ésta última tiene como lema poder seguir trabajando para contar con dos o tres peñas anuales y, en lo que respecta ya al club, poder continuar con los trabajos en el gimnasio.