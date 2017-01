Quejas por pirotecnia y aumento de nafta y críticas a la Liga

n Facebook

Pirotecnia

A partir de la habilitación de la venta de pirotecnia, y destacándose que en cinco distritos vecinos la misma quedó prohibida este año, Carlos pregunta “¿Por qué no la prohíben?”.

Patricia agregó: “Vergüenza nacional”.

Ariela manifestó: “Qué desastre, no toman conciencia, dan lástima pobres perros, no paran de ladrar”.

Yam, por su lado, comentó: “En toda la zona está prohibida, pero acá no, lamentable Jordán y compañía porque gracias a ellos miles de perros y muchos nenes van a sufrir en estas fiestas… Fiestas para algunos”.

Y Eduardo añade: “La idea es que vengan todos a tirar acá los de las zonas prohibidas”.

Combustibles

Con la noticia del probable aumento en los valores de los combustibles que se daría en pocos días, Marina propone una campaña. “Todos nos hemos dado cuenta del poder que tienen las redes sociales y la facilidad con la que podemos difundir un mensaje. Hagamos viral lo que nos beneficia a todos y no sólo lo que nos provoque un momento de risa. Como todos saben el próximo 1º de enero la gasolina tendrá nuevamente un incremento. Por ello los invito a paralizar 3 días la compra de gasolina (…)”, explica.

En la web

Tarifa eléctrica

Luego de que el senador Hernán Albisu, tras participar en la audiencia pública sobre tarifas eléctricas que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de La Plata, haya señalado que “las empresas que brindan energía proponen financiar las inversiones que no hicieron durante todos estos años con mayor tarifa”, Roberto señaló: “Gracias Frente para la Victoria por permitir que estas empresas no paguen desde 2013 sus deudas y hayan permitido que se roben 20.000.000.000 (pesos veinte mil millones) libres, sin invertir un sólo peso en infraestructura. Nos gustaría saber cuanto de esos 20.000.000.000 se fueron en coimas”.

Fútbol Senior

Tras el final de Torneo Clausura del Fútbol Senior con un partido que no se jugó, Alberto escribió: “Sr. Cimadamore, lo que estaría muy mal es que usted siga siendo dirigente de la Liga, si realmente usted ha transcurrido su mandato de manera impecable no tendría que estar pensando en ‘jugadas poco claras’ desprestigiando o haciendo pensar que hay gente como usted, en ese caso, hoy no se estaría cuestionando este tipo de circunstancias que, lo único que hacen es perjudicar al futbol… Por el bien del mismo, por el bien de su compañero de fórmula, el Sr. Cortés, por el bien de los clubes que con tanto esfuerzo trabajan, lo invito a que renuncie a la, primero, presidencia que ejerce y, luego, a la vicepresidencia a la que aspira. Es un impresentable por donde se lo mire”.

Y Joaquín agregó: “Lo más llamativo de todo esto es que Argentino puso sobre la mesa el tema seguro sobre algún problema de salud, éste no tendría cobertura si un partido se realiza antes de las 17 en esta época del año. ¿Eso a nadie le importa ni le importó? Y para más adelante, por qué no piensan en jugar los sábados a la tarde ya que si llueve el sábado podés pasarlo para el domingo, pero si jugás los domingos y te llueve ese día ya tenés que suspender esa fecha y terminás como terminaron el 2016, comiendo el turrón en la cancha. Lástima que el futbol nuestro jamás creció como creció nuestra ciudad. Y una pena que la Liga no tenga gente capacitada para que la lleve hacia un sitio que al menos sea respetable”.

Agroquímicos

Concretada la denominada Asamblea de Agroquímicos que se dio días atrás en 30 de Agosto con presencia del intendente trenquelauquense, donde se acordó poner en funcionamiento la Oficina de Ambiente treintense el próximo 15 de enero, Eduardo comentó: “¿El intendente habló del cumplimiento de la Ley de Regulación de Agroquímicos de la Pcia. de Bs. As. Ley 10.699 Art. 10 y su decreto reglamentario 499/91 Art 50? ¿Habló el intendente de controlar y prevenir las intoxicaciones por agroquímicos como establece el Ministerio de Salud de la Nación con el Programa Nacional de Control y Prevención de intoxicaciones por plaguicidas y químicos de uso agrícola? El intendente, como intendente, no cumple con la Ley de Agroquímicos y como médico no cumple con el programa de prevención del Ministerio. Tampoco cumple con la Ley Ambiental 11.723 Art. 70 al 77. Fiscalización ambiental, tomar medidas cautelares, etc.”.

Pedido

Luego de la presentación del informe final de la Universidad Nacional de La Plata sobre el plan hídrico y de desagües urbanos para 30 de Agosto, María Luz pregunta: “¿Cuándo piensan arreglar las calles, cada 2 meses tenemos que pagar Red Vial, que sale carísimo y no nos arreglan las calles desde hace 4 meses ¿Dónde va a parar ese dinero, que se debe emplear en el arreglo de las calles? Mucho exigir en el pago, pero no cumplen con los arreglos. Las cunetas están tapadas y cuando llueve el agua se va al centro, algún día van a aprender a arreglarlas”.

Presupuesto

Sancionado el Presupuesto 2017, el diputado pehuajense Avelino Zurro brindó consideraciones y cuestionamientos a la Ley aprobada recientemente en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. “Lo que ocurrió en la madrugada de hoy dejó una vez más en evidencia la hipocresía de Cambiemos. Este presupuesto está hipotecando y condenando el futuro de cada uno de los bonaerenses”, remarcó en su momento. Y así Cristian le responde al legislador: “Uds. con doce años de gestión hipotecaron y desfinanciaron el país. Diputado de la Cuarta. No sé cómo lo escuchan a este señor que representa al gobierno más corrupto de la historia argentina. Saquearon el erario público. Devuelvan la plata, para hospitales, escuelas, jardines, asilos, etc”.

Aumentos

Al marcarse que el 2017 tendrá un comienzo que seguramente no contentará a los automovilistas, ya que, según señalan distintos medios, el gobierno acordó con el sector privado un nuevo marco para aumentar los precios de las naftas y el gasoil, cuyas remarcaciones en las pizarras se concretarían en la primera semana de enero, Jeremías ironizó: “Muchachos llega el semestre tan prometido y las inversiones esperadas, llega el cambio”.

Cultur 30

Tras el anuncio de una nueva edición del Cultur 30, por la que el sábado 14 de enero tendrá lugar la actuación de artistas locales y zonales con el cierre de la primera noche a cargo de la reconocida artista Miss Bolivia, mientras que el domingo 15 el cierre estará a cargo del grupo folclórico Los Campedrinos, Silvana apuntó: “¿Miss Bolivia es cultura? En una ciudad que se precia de tener una orquesta sinfónica, coros ganadores de trofeos provinciales y una banda, pagar para que venga esta ‘artista’ es un contrasentido. Admito que no todos puedan pensar igual, sólo emito mi opinión”.

Mientras que Emilio opinó: “Para mí está muy bien, siempre tiene que ser para todos los gustos, la cultura, el arte… Es muy amplio, y Miss Bolivia es cultura, sí ¿Por qué no?”.

Nero

A partir del reconocimiento del Concejo Deliberante a los estudiantes secundarios de nuestro distrito que obtuvieron los más altos promedios y al polista Juan Martín Nero, Guillermo destaca: “Nuestro Juan Martín Nero es considerado el mejor back de polo del mundo. Y tal vez de todos los tiempos. Y es de Trenque. Un saludo a sus orgullosos padres (mis amigos) Graciela Jauretche y Eduardo Nero. Merecido homenaje. Tal vez se merecía un reconocimiento de mayor envergadura. Todos los diarios nacionales e internacionales hablan de él. Y se lo nombra como “el Emperador de Trenque Lauquen”.

Camión

Tras la incorporación de un camión volcador para el Prolim, María comentó: “Siempre lo mismo, todo para ellos. En Treinta de Agosto el parque automotor esta hecho pomada. Para aquí nada viene. Para pagar impuestos y tasas sí somos importantes. Espero que algún día nos independicemos”.

Corsos

Luego del anuncio de que el Municipio decidió organizar un festejo de carnaval que consistirá en dos noches de corsos en el acceso Perón y un gran baile de cierre en el Club Ferro Carril Oeste los días 26 y 27 de febrero, Juan comentó: “Esperemos que quede alguien de los bailes en la pista al aire libre del club Ferro ubicada en lo que es hoy calles paredes 200/300, me refiero a los organizadores (si no se fue la experiencia). Me acuerdo del slogan ‘está triste, le va mal, vaya a Ferro en carnaval’, con la pista adornada convenientemente: lluvia de estrellas, el rancho de la cambicha, etc.”.

Por teléfono

Felicitación

Una vecina se comunicó para “felicitar a Hernán Sotullo por el trabajo realizado sobre la canchita de fútbol y el padre Ulrich que salió publicado el domingo”.

Papá Noel

Una vecina dejó el siguiente mensaje: “Me parece muy buena la iniciativa de las damas rosadas de alegrar para navidad el hospital, lo que no me parece bien es que introduzcan la figura de Papa Noel que es anacrónica y extraña en nuestras costumbres”.

Semáforos

Un vecino felicitó al municipio por “la colocación de semáforos en las esquinas que lo necesitan aunque hay muchas otras a las que también les harían falta. Sería bueno que durante el 2017 puedan agregarse semáforos en la planta urbana, la ciudad ha crecido y el tránsito es cada vez más peligroso”.