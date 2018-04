Quedó inaugurado Punto Digital General Villegas

El acto se realizó este martes en el Centro de Educación Abierta Municipal y estuvo encabezado por el intendente municipal, Eduardo Campana, el coordinador nacional del programa Puntos Digitales de la Secretaría de País Digital del Ministerio de Modernización de la Nación, Diego de Salas, y la directora de Educación de la Municipalidad de General Villegas, Maricel Mangas.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, consejeros escolares, representantes de instituciones de bien público y educativas, así como docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1.

La directora de Educación expresó: “Lo que está sucediendo hoy es lo que soñamos. Pensamos en un espacio abierto a la comunidad y esto es lo que está sucediendo en este momento, donde personas de todas las edades, integrantes de diferentes grupos de la comunidad puedan estar aquí y sentir y pensar que Punto Digital es para cada uno de nosotros”.

Y añadió: “El camino que venimos construyendo es muy parecido a lo que es el programa Punto Digital. Es un camino de trabajo en equipo, de mucha generosidad, porque así ha sido el equipo del Ministerio con nosotros al escucharnos permanentemente y responder a nuestros pedidos y ofrecernos, con la misma generosidad, lo que estábamos buscando. Desde el comienzo pensamos en un lugar para todos que genere el aprendizaje colaborativo y la educación sin fecha de vencimiento y sentimos que el programa Punto Digital llegó para eso. Para dar respuesta a nuestros deseos”.

Luego habló la coordinadora de Punto Digital en General Villegas, Aurea Gorosurreta, quien señaló que “este programa tiene 3 ejes: el aprendizaje, el entretenimiento y el cine. La sala de aprendizaje y entretenimiento está equipada con toda la tecnología que les va a permitir la realización de las diferentes actividades. En el área de aprendizaje hay talleres, cursos que están en el sitio web de Punto Digital y vamos a hacer con tutores presenciales de aulas diversas. Por ejemplo para los niños está pensado robótica y programación infantil, caricatura, dibujo. Para adultos acceso a las tecnologías, manejo de pc, uso de celulares, fotografía digital, entre muchísimos cursos más. También vamos a articular con organizaciones para el uso de la sala de entretenimiento, la cual está abierta a cualquiera que desee jugar con las consolas y se utilizará para rehabilitación. Vamos a articular con Deportes, que en los Juegos Bonaerenses está la disciplina Juegos Electrónicos y los chicos van a venir a entrenarse acá para participar”.

Gorosurreta destacó que Punto Digital llegó para potenciar a lo que ya ofrece el CEAM: “Punto Digital está abierto a otras necesidades que tenga la población, las instituciones y las escuelas, se van a ir creando y se suman también al trabajo que venimos realizando en CEAM y tiene que ver con el programa de Orientación Vocacional y Técnicas de Estudio. Eso quiere decir que también vamos a potenciar lo que venimos realizando”.

A continuación, el coordinador Diego de Salas comentó: “El programa de Punto Digital es un esfuerzo muy grande tanto de Nación como del Municipio. Si bien nosotros ponemos una plataforma, nuestra idea como programa es tener de socio al Municipio. Que surjan las necesidades locales y no solamente la directriz de la plataforma. Desde el Ministerio nuestra misión es acompañar a los Municipios y facilitarles la vida todo lo posible, de forma tal que puedan llegar a concretar todos los objetivos que se propongan de la mejor manera posible. El Punto Digital es un espacio que entendemos es de la comunidad. Queremos que se apropien de él y los invitamos a hacerlo porque están en todo su derecho”.

Las palabras finales fueron del intendente Eduardo Campana quien dijo: “Nuestros ejes de trabajo, que son la educación y modernización, se han concretado en esto. Es fundamental armar un equipo de trabajo y ha sido así porque todo lo que hemos trabajado hoy lo vemos concretado en este espacio que no es para nosotros, sino para nuestros vecinos, nuestra gente. Es tan importante porque nos permite a nosotros el desarrollo local como comuna y municipio. El desarrollo de los gobiernos locales se basa en esto: en trabajar en equipo y traer la modernidad, las nuevas tecnologías, para que lo puedan aprovechar absolutamente todos”.

Campana añadió: “Cada uno de ustedes tiene que demandarnos todo lo que nosotros le podamos ofrecer y lo hacemos a través de Nación, Provincia, que siempre está al lado nuestro y nosotros como Municipio simplemente los acompañamos a través de nuestro equipo de trabajo para ser cada día mejor y que nuestra comuna sea grande el día de mañana y pueda desarrollarse. No solo tienen que disfrutar, sino también aprovechar estas oportunidades que les podamos brindar desde el Municipio y del Ministerio de Modernización”.

Para concluir se realizó el tradicional corte de cinta y se proyectó un video en el que se exhibe Punto Digital General Villegas.

Luego los chicos de la Secundaria N° 1 ingresaron a las aulas para conocer las instalaciones y la tecnología disponible en Punto Digital.

Fuente Actualidad