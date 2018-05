Qué tienen que hacer los clientes que deben cuotas a Musimundo

El cierre del la sucursal local de la empresa Musimundo generó algunas inquietudes en vecinos de Trenque Lauquen que tienen que pagar en los próximos meses cuotas correspondientes a productos adquiridos en el comercio que funcionó hasta hace unos días en la esquina de Villegas y 25 de Mayo. Aunque desde la oficina de Defensa del Consumidor señalaron que hay alternativas para que los clientes puedan concretar dichos pagos y se pusieron a disposición de quienes necesiten asesoramiento señalando haberse puesto en contacto con representantes de la importante firma.

El titular de Defensa del Consumidor, Nicolás Roura Darricau, señaló que “al día siguiente del cierre (el viernes pasado) la apoderada de Musimundo envió un e-mail informando sobre el cierre, estableciendo un contacto y facilitando un listado de los reclamos hacia Musimundo pendientes en la oficina, para consultar su estado y ver cómo solucionarlos. Mientras que posteriormente se acercaron consumidores explicando que no podían comunicarse con un 0-800 publicado para realizar consultas, y allí surgió la inquietud de algunos consumidores sobre cómo hacer para pagar. Se envió un e-mail a la apoderada para averiguar los medios de pago para aquellos que deben abonar cuotas y así se dejó un número de cuenta bancaria para que quienes quieran realicen transferencias”. Bajo esta modalidad, quienes realicen transferencias para pagar las cuotas, según explicó Roura, “tienen que comunicarse con Musimundo mediante e-mail informando lo que pagan”, agregándose que además se propusieron otros medios de pago on line.

Recomendaciones

Pero de todas formas, el abogado de Defensa del Consumidor resaltó que quienes quieran realizar los pagos en cuestión primeramente intenten comunicarse con el número de consultas que se sugiere en una serie de panfletos que quedaron pegados en las paredes del local donde funcionaba la firma (0-810-888-6342), con el fin de poder mantener un contacto directo con la empresa.

Así y todo, Roura destacó que su oficina está a disposición de quienes no puedan hacer transferencias, y contó que en Defensa del Consumidor se puede informar sobre los diferentes métodos de pago propuestos.

Obligación de pagar

Por otro lado, no se pudo confirmar si son muchas las cuentas pendientes ligadas a esta firma y a vecinos de Trenque Lauquen. Aunque el entrevistado destacó que “hay vías de solución posibles”, y que “la empresa ha mostrado voluntad de arreglar todo”.

Mientras que tras la consulta de este medio, el abogado explicó que “como los clientes asumieron una obligación de pagar en cuotas con Musimundo como empresa, no con la sucursal de Trenque Lauquen en particular, el cliente tiene que cumplir. Si no, puede impulsarse una instancia judicial”.