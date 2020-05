¿Qué será de nuestros mayores en esta nueva sociedad ?

En grandes líneas, podría decirse que «en las sociedades tradicionales estáticas de evolución lenta –como las indígenas y algunas rurales-, el viejo encierra en sí el patrimonio cultural de la comunidad; es el que sabe por experiencia lo que los otros no saben aún y necesitan aprender de él», por lo que tiene un rol preponderante.

Por el contrario, «en las sociedades líquidas –como las capitalistas contemporáneas-, donde la aceleración resulta cada vez mayor y las redes, las comunicaciones, la tecnología, etc. dominan todo, abarcando tanto el ámbito de las costumbres como el de las artes, se ha trastocado la relación entre quien sabe y quien no sabe. El viejo de hoy se convierte cada vez más en quien no sabe con respecto a los jóvenes que saben, y saben, entre otras cosas -porque tienen mejor adaptación al mundo que nos circunscribe- procedimientos y tecnicismos digitales que aceleran la vida pero que posiblemente poco aportan a los verdaderos requerimiento de la humanidad y la naturaleza». El viejo pasa a cumplir un rol sumamente secundario en este tipo de comunidad.

Hoy, tras los primeros topetazos del Covid 19 advertimos lo limitado del conocimiento humano, ya que los avances tecnológicos –sobre todo teniendo en cuenta los registros mortuorios de los países denominados desarrollados- hasta ahora no han servido para frenar la pandemia, por el contrario, momentáneamente la única respuesta aparece en viejas prácticas, como es la de establecer el aislamiento, con el que en el siglo XVIII se combatió la fiebre amarilla, en el siglo XIX el cólera, en el siglo XX la fiebre española, entre otras.

Este nuevo panorama trastoca todo, pone al hombre en una posición distinta frente a la muerte y el conocimiento, es muy posible que comience la igualación entre jóvenes, adultos y viejos debido a esta incipiente desaceleración que está permitido momentáneamente respirar al planeta. De seguir evolucionando, seguramente conllevará la desaparición del credo en «jóvenes inmortales» y en que «la aceleración es sinónimo de progreso». Lo cual puede significar una nueva oportunidad para la humanidad.

Si utilizamos esta crisis para crecer en y como comunidad, en la que se revaloricen los saberes de los distintos sectores etarios, que ciertos conocimientos dejen de ser una herramienta de opresión o dominio y se transformen en elemento de convivencia y colaboración, respetando los roles por el simple hecho de reconocer que quien está enfrente es otro humano, podríamos vislumbrar el camino de reconciliación con nuestros adultos mayores, al tratar de descosificarlos.

Como sociedad tenemos la respuesta, de nosotros depende.