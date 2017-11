“Que se sepa quiénes son los responsables de su muerte violenta”

En consonancia con la convocatoria a Plaza de Mayo y muchos otros espacios públicos de la Argentina, ayer se realizó en Trenque Lauquen una nueva marcha para pedir por verdad y justicia por la muerte de Santiago Maldonado al cumplirse tres meses de su desaparición forzada.

En este marco, a esta convocatoria realizada en Plaza San Martín se sumó una actividad artística realizada por docentes y alumnos de diferentes instituciones que dejó plasmados, a través de stenciles, extractos de poesías escritas en memoria de Maldonado en veredas y calle.

También, antes de realizada la marcha se repartieron copias del libro “Hay palabras alrededor de este cuerpo” que contiene poemas por el joven artesano.

n Reclamo

Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, expresó algunas palabras antes de comenzado el transitar por el boulevard Villegas. En primer lugar, agradeció a las docentes que Lucía Peyrano, Analía Osaba y María Luz Acedo por el acompañamiento brindado en la tarde de ayer con el desarrollo diferentes disciplinas artísticas. Luego, realizó un resumen de los ya tres meses de lucha “reclamando primero la ‘Aparición con vida ya de Santiago Maldonado’ y reclamando ahora, una vez encontrado el cuerpo sin vida en el Río Chubut, que se sepa cómo murió Santiago y quiénes son los responsables de su muerte violenta. Porque creo que los que estamos aquí en Trenque Lauquen como los cientos de miles y millones que están en tantas otras plazas del país y también en el exterior no tenemos dudas de que el Estado Nacional argentino es responsable del destino trágico de Santiago Maldonado porque fue objeto de una persecución que terminó con su cuerpo den el Rió Chubut y realmente no sabemos aún y está muy lejos de ser despejadas todas las dudas”.

n Responsables

Seguidamente, Carabelli expresó: “Por lo tanto, la carátula de la causa judicial en Justicia Federal de Chubut sigue siendo ‘Desaparición forzada’ y hasta tanto esa justicia despeje todas las dudas no podemos dejar de pensar que la responsabilidad del Estado tiene que ver, seguramente no con la planificación o con la premeditación de una desaparición forzada sino con un accionar represivo ilegal de la gendarmería nacional que derivó en este destino trágico de Santiago y, a partir de ahí, en un claro encubrimiento de parte del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un encubrimiento que empezó el 1º de agosto de 2017 y sigue hasta el día de hoy. Decimos que el Estado es responsable y su responsabilidad no ha disminuido un ápice desde la aparición del cuerpo de Santiago el martes 17 de octubre de este año”.

Por último destacó que este reclamo se siga sosteniendo y lo desligó de cualquier coyuntura electoral sino que responde “a la convicción de saber qué le hicieron a Santiago”.

Una vez culminada la marcha, las actividades artísticas programadas continuaron desarrollándose en Plaza San Martín.