Que la simulación del G20 nos sirva para seguir creciendo como comunidad, en base al consenso”

Durante la mañana, se realizó el acto inaugural y comenzó el trabajo de las delegaciones en comisiones. Durante la tarde, después del almuerzo, se esperaba la realización de la Pre cumbre, la intervención de las comitivas en la elaboración de un documento final y la selección de los presidentes y suplentes de cada delegación que viajará a La Plata a la Cumbre de Líderes.

Esta actividad es organizada en el marco del Área de Relaciones Globales dependiente de la Pro- Secretaría Administrativa del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Trenque Lauquen.

En el transcurso del mes las regiones realizarán la simulación del G20 con temáticas de actualidad; en este caso se tratará Tecnologías de la información y la comunicación como temática central.

El intendente municipal, Miguel Fernández, encabezó el acto inaugural acompañado por sus pares de Pellegrini, Guillermo Pacheco, y Salliqueló, Jorge Hernández. Además, estuvieron presentes concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, funcionarios municipales y representantes de instituciones.

Asistieron las delegaciones participantes de Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Carlos Tejedor, General Villegas, Pellegrini, Rivadavia, Saliquelló, Tres Lomas y Trenque Lauquen.

Los alumnos de esas ciudades integran las delegaciones de la República Argentina, Alemania y Japón, Canadá, Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos; Federación Rusa, Mancomunidad de Australia, Reino de Arabia Saudita, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Indonesia , República de la India, República de Turquía, República Federativa del Brasil, República Francesa, República Italiana, República Popular China, República Sudafricana y la Unión Europea.

La mesa presidencial inaugural del encuentro estuvo integrada por el intendente Miguel Fernández; el representante del Área de Relaciones Globales del Senado, Alberto Ford Hurtado; la senadora provincial Felicitas Beccar Varela; el diputado provincial Oscar Sánchez; la Jefe Regional de Educación Pública Región 16, Elisabet Young; el Jefe Regional de Educación Privada Región 16, Fabián Sueldo; y el Jefe Regional de Educación Privada Región 14, Daniela Morán.

La senadora Beccar Varela señaló que “es una experiencia que realmente tiene sus frutos y vale la pena cursar”, agradeció a los participantes del programa y agregó que “este es uno de los caminos posibles no solo para solucionar las problemáticas mundiales sino también para abordar los temas que nos ocupan en el país y la provincia”.

Por su parte, Elisabet Young, les dio la bienvenida a Trenque Lauquen a todas las delegaciones y dijo que “es la segunda edición y queremos que puedan disfrutar porque hubo mucha gente trabajando para este día. Nosotros fuimos recorriendo los distritos y pudimos ver el entusiasmo y el interés de todos los estudiantes. Los felicito por el compromiso que asumieron y por transitar el camino de utilizar la palabra para llegar al consenso”.

Además de agradecer también a todos los partícipes del programa, añadió que “las competencias que han logrado les va a servir para la vida, en los diferentes roles que ocupen”.

Ford Hurtado manifestó que “esta actividad es la segunda versión y ya podemos decir que es exitosa. Se hace en los 135 municipios de la provincia. Los 20 representantes elegidos tendrán que ir a La Plata el 1º de noviembre para la simulación a nivel provincial”.

A continuación, el intendente anfitrión, Miguel Fernández, les dio la bienvenida a todas las delegaciones y a los presentes. “El año pasado fue un año de aprendizaje y fue un éxito, lo que permite continuar este camino. Es beneficioso para ustedes y auspicioso para nosotros, como ciudadanos, el poder avanzar en el logro de consensos. No se trata solamente de estudiar un tema sino de arribar a un documento final en base a un consenso. La sociedad argentina necesita de este consenso para avanzar, y qué mejor que practicarlo con un ejercicio de este tipo”, dijo.

Asimismo sostuvo que “en este recorrido, van a tener alegrías y tristezas de haber tenido expectativas que no se cumplen, de tener que negociar, de no poder imponer. Algunos tendrán expectativas que no podrán cumplir hoy. De eso se trata la vida y el aprendizaje cotidiano. Para que nosotros encaremos el futuro debemos estar inmerso en la realidad global y ustedes necesitan a esta edad estar de llenos metidos en este tema”.

Fernández se esperanzó finalmente en que “esta simulación del G20 nos sirva para seguir creciendo como comunidad, en base al consenso”.