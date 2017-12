Qué hacer en Trenque Lauquen durante las vacaciones de verano

Son muchas las familias y personas que deciden no vacacionar fuera de Trenque Lauquen durante la temporada de verano. Los motivos son muchos: una situación económica que insta a ser cautelosos al momento de invertir en un viaje, necesidad de permanecer en la ciudad por motivos personales o, simplemente la preferencia de disfrutar del verano en su hogar y ahorrar ese dinero con el fin de concretar algún otro proyecto.

En este marco, es conveniente saber qué se puede hacer durante el verano en la ciudad y o, bien, muy cerquita de ella. Y las opciones son variadas e interesantes para todo aquél que esté dispuesto a quitarse el prejuicio y disfrutar de lo que se tiene cerca.

n Lagunas

La secretaria de Producción, Clarisa Fabris, brindó a La Opinión un amplio panorama de lo que ofrece el distrito de Trenque Lauquen para sus vecinos y también para aquellos de las localidades cercanas que pueden hacerse una “escapadita” y disfrutar de aquello con lo que contamos.

“En Trenque Lauquen tenemos inicialmente dos lagunas en las que se pueden realizar actividades recreativas y deportivas. Está, en el Hinojo Las tunas, el Club de Pesca Laguna Redonda y algunos otros más pesqueros puntualmente que pueden encontrarse en la página web del municipio donde está toda la información disponible. Particularmente el Club de Pesca Laguna Redonda tiene el Club de Camping, la proveeduría, está más completo para aquél que va a pasar un día y no sólo para el pescador que se mete a la laguna y no le importa otra cosa”, dijo antes de agregar que “después, en Cuero de Zorro, se puede disfrutar de la pesca deportiva y este año la laguna está en camino de estar mucho más preparada para la familia. Vamos a tener todo lo que es la zona de camping y de parrillas tanto como para ir a pasar el día como para ir a acampar una o dos noches teniendo en cuenta que, por ejemplo, todavía no hay un baño con duchas pero para pasar una noche no hay ningún inconveniente”.

n Deportes náuticos

Fabris informó que está previsto que, durante los fines de semana de verano se realicen “diferentes clases de deportes náuticos. Hay algunas personas que están empezando a dar clases de windsurf y de kitesurf. Ya empezaron el año pasado muy tímidamente y ya durante este año han tenido mucha más actividad y sobre todo para los chicos es muy gratificante ir en familia y que puedan tomar sus clases y puedan hacer sus primeros metros navegando en windsurf con unas tablas especiales acompañado de una persona que conoce bien cuál es el funcionamiento o con kite. Los profesores ya se están armando para dar este tipo de clases”.

Por otro lado, la entrevistada comentó que “también vamos a tener durante el verano una movida con DJs durante algunas tardes en Cuero de Zorro de música y esparcimiento siempre pensando en la familia, en que hay grupos familiares en los que el padre o la madre hacen deportes acuáticos y quizás los chicos no tienen donde quedarse entonces los fines de semana Cuero de Zorro va a tener guardavidas en la zona específicamente delimitada para que la gente se pueda bañar que va a estar separada de lo que es las lanchas y de lo que es la bajada de kayak y motos de agua. La idea es esa, que toda la familia tenga la posibilidad de meterse en un kayak o hacer un deporte acuático o los chicos de chapotear en el agua. Va a haber servicio de proveeduría y en estos días se está terminando la licitación para que salga”.

n Turismo rural

En otro orden, la funcionaria destacó “un emprendimiento de turismo rural en Trenque Lauquen que pertenece a la cabaña ‘Las Mil y Una’. Ellos ofrecen un día completo de campo con desayuno, almuerzo y merienda o una merienda de campo. Y dentro de la visita, más allá de la gastronomía, la posibilidad de andar a caballo, de ver un montón de animales de granja, están las ovejas pampintas con su cabaña de cría y mucha información al respecto. Hay un pequeño tortuguero, una huerta orgánica, una pileta, se puede hacer actividad rural, muy cerquita de acá ya que no son más de 15 km. yendo por la ruta 33 para el lado de Cuero de Zorro. Ahí también puede armarse una movida de una tarde o un día de campo. Es importante ya que hoy cada vez menos los chicos conocen las vacas, los chanchos. Antes era muy común cuando éramos chicos conocer muchas cosas de este tipo pero hoy es muy difícil que los chicos vayan al campo”, comentó.

n Ferias y espectáculos

Entre las opciones para disfrutar en Trenque Lauquen, Fabris también destacó “los diferentes cronogramas de ferias tanto en Trenque Lauquen como en 30 de Agosto y Beruti. Y en Beruti, como para ir a hacer un paseo y para que los chicos conozcan otra actividad, está El Gancho, los viernes pueden ir a visitarlo y a comprar todo lo que es la producción agroecológica que allí se elabora”.

En este punto, también deben incluirse las distintas fechas de Música en la Estación, los espectáculos musicales impulsados por grupos e instituciones locales durante el periodo estival, los shows ya anunciados enmarcados en el Abono Insuperable que ofrece el Club Barrio Alegre y, como siempre, el servicio de colonia, pileta y camping que ofrecen los diferentes clubes Trenque Lauquen así como también emprendimientos privados con sus interesantes ofertas.

n Parajes

La secretaria de Producción consideró importante también recomendar salidas diferentes “como hacer un paseo por Girodías un domingo a la mañana, comprar la galleta u otro tipo de panes que hay en la panadería de Girodías es fantástico. Los caminos están muy bien por suerte, recomiendo un sábado a la tarde a tomar una cerveza a La Porteña. Ese lugar también es fantástico desde la atención hasta la oferta gastronómica. Son cosas que la gente no conoce de Trenque Lauquen, quizás porque están poco difundidas pero son actividades distintas que pueden disfrutarse en familia. Y es una salida bien nuestra”.

Por último, la funcionaria también recomendó “toda la movida que se ha hecho durante el verano en el Zoológico de América, el río artificial que se ha hecho, las tirolesas y demás, más allá del zoológico en si mismo. Está muy lindo para ir y pasar una tarde” dijo antes de culminar señalando que “una de las cosas que nos falta para dar un saltito más es, en la temporada de Navidad y Año nuevo tener un tipo de actividad, cierran los restaurantes, no hay lugares en los que se haga una fiesta más allá de la fiesta de fin de año que hacen los boliches. Eso falta porque hay mucha gente de la zona que nos llaman y nos consultan para ver si hay alguita movida en el fin de semana de Navidad y Año Nuevo. Y lo único que tenemos para recomendar la fiesta que se hace de los boliches en Barrio Alegre”.