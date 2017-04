Qué hacer con los perros callejeros y cómo abordar un problema que preocupa a muchos

La queja constante de muchos vecinos por la cantidad de perros sueltos que pueden verse en las distintas avenidas de Trenque Lauquen motivó que el grupo de Jóvenes por el Cambio, una expresión política del radicalismo que acompaña al sector liderado por el concejal Claudio Figal, presentara un proyecto que tiene el fin de aminorar la problemática.

Khalil Gómez, integrante de la citada agrupación, comentó a La Opinión cómo nació y cuáles son las principales características de este proyecto.

“Nosotros vimos que el proyecto estaba en Comisión de Salud desde hace un año y unos meses. Lo que nosotros tratamos de hacer es juntar todas las ordenanzas previas que había con la temática perros (por ejemplo, ya estaba desde el 2014 de la creación de un Centro de Zoonosis) e incluimos leyes como la tenencia responsable de perros peligrosos y demás ordenanzas como la de la prohibición de que los circos trabajen con animales, entre otras. Y armamos un gran proyecto que aborda la interrelación entre animales y personas. Y una gran parte del proyecto va destinada a la problemática con los perros”, dijo el dirigente antes de comentar: “También incluimos todas las ordenanzas para que quedara todo en una misma expresión ya que se habla de la tenencia de animales en general, de la tenencia de animales de campo, entre otros aspectos. Y en lo que tiene que ver con los perros tratamos de buscar legislaciones que hubiera en la Argentina y en el mundo y las incorporamos a todas. Hicimos un trabajo bastante engorroso que nos llevó bastante tiempo pero unificamos posturas de trabajo que tenían en distintas parte del mundo”.

n Identificación

Gómez comentó que “lo que buscamos es que los perros estén identificados, que cuando se encuentran en la calle se pueda identificar quién es el dueño. Es una manera de patentamiento, una identificación que va en los collares con un número de patente que va a estar en un registro municipal de animales. Entonces la gente va a tener que documentar al perro para que si el perro ataca a una persona sepamos a quién recurrir para que se haga responsable, porque sino siempre termina haciéndose cargo el municipio ya que los gastos pasan por el Hospital”.

El dirigente expresó que, de esta manera, se buscará “reducir la cantidad de perros en la calle. Lo que nosotros proponemos no es una perrera sino una guardería canina en la que haya un tiempo prudencial, unos 40 o 60 días, donde el perro que sea castrado y luego entraría el trabajo de las protectoras para que auspicien la adopción de esos perros. En caso de que el perro no sea adoptado en ese tiempo prudencial necesariamente va a volver a la calle pero es un perro que va a volver castrado, lo cual reduce el riesgo de propagación”.

En este sentido, Gómez explicó que “la cantidad de perros está diagramada de acuerdo a la población, es decir, va a haber un cupo de perros que va a trabajar la guardería canina y también se trabajará con el perro de calle y que tiene enfermedad para evitar la proliferación de enfermedades en la comunidad que en algunos casos pueden ser transmisibles a las personas”.

Asimismo, señaló que la ley no está pensada sólo para Trenque Lauquen como ciudad cabecera del distrito sino también para localidades del distrito como 30 de agosto donde también este problema se siente mucho.

n Compromiso

El entrevistado contó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del intendente municipal, Miguel Fernández. “En la inauguración del Centro de Zoonosis el intendente tomó el compromiso público de trabajar en la ordenanza y le pidió el compromiso a los concejales de que la trabajaran”. Y agregó que “ahora estamos en una etapa que está por venir que es la reunión de concejales con veterinarios del Centro de Zoonosis, ha venido el director del centro veterinario de Pehuajó para hablar de la problemática. La idea es unificar todos los trabajos para que la ordenanza salga pulida lo mejor posible y que ayude a reducirla”.

Por último, Khalil Gómez señaló que los frutos de este proyecto se empezarán a ver con el tiempo ya que es necesario un compromiso del ciudadano para registrar a su mascota y así fomentar la tenencia responsable.

n Observaciones

La Opinión también consultó a Marta Coria, de la protectora Unidos por las Mascotas, quien, aunque con algunas observaciones, se mostró conforme con la aplicación de esta ordenanza en el distrito.

“Nosotros no estamos de acuerdo en la cantidad de días en que se va a tener encerrado a un perro. Esto tiene que funcionar pero de otra manera, no se pueden juntar perros por 60 días porque se convertiría en una perrera encubierta. Nosotros señalamos que la cantidad de días tiene que una semana y luego al perro ya se lo puede devolver a la calle”.

“Es lo que hacemos nosotras, los castramos, los dejamos encerrados cuando están en celo y luego de una semana se devuelve al territorio en el que lo encontramos. Ahora con el Centro Zoonosis es una genialidad, porque estamos hablando de que se van a castrar 30 perros por semana. Estamos de acuerdo en esa parte. Hacer un lugar está correcto pero que el perro no se tenga más de una semana”, señaló.

Respecto de la guardería canina propuesta por la ordenanza, Coria explicó: “Estoy particularmente de acuerdo con un lugar físico, grande, lejos de la ciudad, pero no recoger a cualquier perro de la calle y llevarlo ahí, sino al perro enfermo, lastimado, viejo, pero no que se junte a todos los perros porque eso no es vida para un perro. Tiene que ser un lugar lejos al que la gente le cueste llegar porque sino nos vamos a encontrar con una cantidad de perros abandonados en su cercanía”.

Respecto del personal, señaló que: “Debe haber personal municipal viviendo en el lugar y siempre monitoreado por las proteccionistas que trabajarán ad honorem, porque el empleado si no quiere a los perros va sólo por el sueldo”.

Por último, destacó el aporte de la Municipalidad en este tema: “Es la primera vez que el municipio trabaja con las protectoras, pienso que si seguimos trabajando así en dos años se van a ver los resultados. Hoy no hay excusas, el que no castra es porque no quiere, es gratuita, en caso de que no lo puedan llevar nosotros lo llevamos. Está todo para que esto resulte de la mejor manera”.