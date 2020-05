¿Qué es trabajar?

El 1ro de Mayo es el día en que muchas personas comúnmente tendrían el día libre, desde el trabajo formal o informal (las menos), todas ellas reconociendo que son un eslabón más en la cadena de producción, o simplemente parte del engranaje que sirve para que la rueda del capitalismo siga su marcha.

Desde que somos personas muy pequeñas se nos consulta con mucho entusiasmo qué vamos a ser y por ende a hacer, cuando seamos grandes. Pocas personas pueden afirmar hoy que trabajan de lo que desean, pocas personas tienen el privilegio de tener un trabajo bien remunerado, otras pocas tienen la posibilidad de acceder a un trabajo formal por tener referencias o apellidos, y muchísimas son las personas que carecen de todo lo anterior, pero que aún así, trabajan.

En este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, quienes forman parte del mercado laboral informal están viviendo días de mucha angustia y preocupación. Sus ingresos están altamente relacionados, en el mayor de los casos, con salir de sus viviendas a buscar una changa o a cumplir con jornadas laborales que no están registradas formalmente.

Trabajo doméstico

Históricamente las mujeres y feminidades han sido obligadas al trabajo doméstico, obligadas por un sistema capitalista-patriarcal que designa estos cuerpos a la reproducción y al cuidado. Que delega en estos cuerpos todo tipo de acción, que desencadena en el bienestar de lo más preciado para el capitalismo: El empleado.

Entonces podemos afirmar que la plusvalía no resulta solamente del trabajo productivo en la empresa, sino también (y, sobre todo) del trabajo de cuidados.

Los varones han sido agentes activos del mercado laboral, son ellos quienes van a trabajar a la oficina, a la fábrica o a la obra, y llegan enteramente dispuestos a cumplir su rol, sin pensar en qué compras hay que hacer, qué ropa quedó para lavar o qué va a vestir o comer la persona pequeña para ir al jardín. Todas estas cosas (y muchas más) son preocupaciones que no andan por las cabezas de esos hombres empleados, porque esas preguntas están siendo resueltas por la feminidad que queda en el hogar, de la ‘familia tipo’.

Las personas que tienen la obligación de hacer los trabajos domésticos no cuentan con una remuneración económica por ello. Nadie lava los platos por placer, ni comenta con sus amistades lo hermoso que es zurcir las medias del marido.

Para vislumbrar la desigualdad en el trabajo, no sólo debemos cuestionar las ganancias desiguales, sino hacernos cargo de que hoy, esta problemática sigue existiendo, sostenida por cada una de las personas que se sienten ajenas a la responsabilidad de participar en las tareas del hogar. Para intentar desentramar años de estructuras patriarcales debemos ser partícipes de nuestra realidad cotidiana. “Te ayudé a colgar la ropa”, “yo te lavé los platos ayer”, “hoy me tocó estar de niñero” (frase que es utilizada comúnmente entre padres, cuando se refieren al cuidado de sus hijas e hijos).

Ley de cupo Trans

En Argentina existe la ley 14.783 que exige el cupo laboral para las personas trans-travesti, y como bien sabemos, una ley no es garantía de nada, por eso mismo no se cumple.

La ley fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán, pensada como estrategia para paliar la exclusión de sus compañeras trans-travestis, el 95 por ciento de ellas están o estuvieron en situación de prostitución.

Esta ley fue aprobada por la legislatura de la provincia de Bs As el 17 de septiembre del 2015.

Diana Sacayán era tucumana, tenía 39 años y había sobrevivido cuatro años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina, que no supera los 35.

Nació el 31 de diciembre de 1975, en una familia de 15 hermanos, que debido a dificultades económicas debieron mudarse a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, cuando aún era una niña.

En su adolescencia, a sus 17 años, asumió su identidad trans y comenzó a informarse y a luchar contra las persecuciones policiales contra el travestismo.

Durante la mitad de su vida se había dedicado a trabajar en la conquista de derechos para el colectivo. Fue una de las principales impulsoras de la Ley Nacional de Identidad de Género (2012). Integrante del Programa de Diversidad Sexual del INADI, movilizadora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L).

Diana Sacayán fue asesinada a puñaladas durante la madrugada del 11 de octubre de 2015, en su departamento ubicado en el barrio porteño de Flores.

Gabriel David Marino (25) fue sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de la militante tras en un fallo histórico dado que por primera vez incluye la figura de “travesticidio”, un homicidio que tiene como causa el “odio a la identidad de género”.

“Nuestra militancia no tiene que morir en los derechos de determinadas personas. Si no, vamos a tener un gueto, una mirada chica del mundo. Incluso hay que sortear la identidad travesti. Nuestra agenda no se muere con la Ley de Identidad de Género, nosotras planteamos la despenalización del aborto, demandas del movimiento indígena y del medio ambiente.” Diana Sacayán.

En Trenque Lauquen

En Trenque Lauquen existen las personas trans y travestis, pero lo que no existe es la igualdad de oportunidades para la inserción laboral, salvo alguna excepción. Esta negación permanente, hace que las personas trans y travestis no accedan al trabajo registrado, lo que decanta en que ellas no tengan otra alternativa que la prostitución.

La ciudad que habitamos es consumidora de la prostitución que circula de madrugada por el acceso, en alguna parada de camiones o la que es pactada por alguna red social.

“Hombres de bien”, jefes de familia, funcionarios que salen por la tele, y señores respetables en todo su entorno, todos ellos se prenden fuego por una mujer trans. El deseo no está mal, lo que está mal, muy mal, es que se las desee sólo a oscuras y escondidas. Lo que está mal, lo que es inaceptable, es que las personas trans y travestis no accedan a otro trabajo, sólo por el hecho de ser trans.

¿Cuántas veces hemos visto que la recepcionista de una institución estatal es una travesti? ¿Cuántas veces contratamos una niñera que fuera travesti? ¿Cuántas veces dimos la posibilidad de trabajo en nuestro hogar o en algún comercio familiar a una persona trans o travesti?

“Sabemos que hay muchos intendentes transfóbicos y no tenemos contacto con ellos. Nunca vi a ningún intendente en ninguna sesión en la que se haya debatido el cupo trans, seguramente ni saben qué es. Estamos viviendo este retroceso y así llegamos a otro 1° de Mayo con la población trans excluida de la agenda de los sindicatos y del Estado”, afirma Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA) y de la Federación LGBT Argentina.

Según un informe de ATTTA y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), sólo el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales.

Autogestión

Existen otras alternativas al trabajo en relación de dependencia. La autogestión como modo de ver la economía, en contracara al funcionamiento del andar capitalista.

Desde los feminismos se impulsan redes de cuidados entre pares, entre ellas la autogestión, una manera de entender y apoyarse ante la negativa o imposibilidad de acceder a otra forma de trabajo, o simplemente por elección.

La autogestión nace como un mecanismo de autodefensa ante la expulsión del sistema laboral formal. Pero también como alternativa, como otro posible que se construye de a poco, en comunidad y con amorosidad.

El trabajo autogestivo y el trabajo mensualizado o jornalizado son totalmente diferentes. En la autogestión no existe una persona que te dé órdenes, los horarios podés acomodarlos dependiendo del resto de tus actividades, los ingresos van a estar relacionados directamente con la cantidad y calidad del producto que elabores y logres comercializar. Pero lejos de romantizar cualquier forma de trabajo, cabe aclarar que si por ejemplo, me dedico a la encuadernación artesanal y tengo que entregar un cuaderno al día siguiente por la tardecita, puedo elegir hacerlo ese mismo día bien temprano a la mañana, la noche anterior, o incluso quedarme a la madrugada para hacerlo. Distinto es con la gastronomía, aunque no hay presión de un tercero, la exigencia es la carga extra de responsabilidad.

Que a un cuaderno se le despegue la guía no es ningún drama, pero la comida siempre tiene que estar en excelente estado.

La autogestión no es menos válida que los otros trabajos, la autogestión es ser extremadamente responsable y consciente de tu producto, pero también de tu persona, cómo me siento hoy para trabajar, cuánta energía y tiempo puedo dedicar hoy, qué metas tengo, e infinidades de preguntas que son respondidas a su tiempo.

En Trenque Lauquen existen personas que se dedican a la autogestión, por ejemplo existe un espacio llamado “Feria Libre” que funcionaba los fines de semana en el predio de la Estación del Ferrocarril (hasta que la pandemia nos obligó al aislamiento preventivo). Feria libre es un espacio libre y autogestivo, una red de la economía popular local. Si querés comprar o ver algunos de sus productos busca la feria en redes sociales.

Trabajo infantil, explotación de la niñez

¿Cuántas veces vimos a una persona adulta bajando de una moto, de una camioneta o auto a una persona pequeña llena de bolsas de zapallitos, acelga o tomates? ¿Cuántas veces le compramos unas rosquitas o una bandeja de tortas a alguien que aún no cumple ni 12 años? ¿Cuántas veces supimos de personas pequeñas que se quedan a cargo de personas aún más pequeñas? En una ciudad como Trenque Lauquen, que se penaliza la venta callejera, resulta llamativo la rapidez con que nos acostumbramos a ver a las infancias cumpliendo funciones de personas adultas.

Y de esto también hay que hacerse cargo.

No se trata de denunciar a sus adultos a cargo del cuidado, no se trata de conversar con amistades de cuánta pena da ver infancias siendo cercenadas, la cosa no está en dar lo que me sobre. Lo importante es hacerse cargo, y para hacernos cargo, necesariamente hay que salir de la zona de confort. Empezar a pensarse responsable de esa persona pequeña que no está jugando, ni soñando. Hay que sacarse las caretas, cada una de las personas que hoy está leyendo esto en alguna oportunidad (en muchas), tuvo la posibilidad de hacerse cargo, pero miró para otro lado, con una mueca y un ‘pobrecito’.

Háganse cargo de todo este texto, es urgente.