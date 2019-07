Pymes lácteas advierten por una “grave crisis” si el Gobierno no toma medidas

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) advirtió por una “grave situación” de la lechería para los próximos meses “de no mediar acciones de parte del Gobierno”.

“El sector lácteo necesita un plan que contenga una lógica sobre la exportación, no podemos seguir con retenciones en lácteos, siendo un producto de gran valor agregado”, explicó Apymel en relación a la crisis del sector. “No es lo mismo producir un kilo de maíz que producir un kilo de queso, por lo tanto no deberían tener las mismas retenciones”, aseguró.

Según detalló la asociación, actualmente en Argentina se paga US$ 0,4 por litro de leche, lo que hace que el valor de la leche en polvo de exportación quede en US$ 3.920, es decir, el 30% por encima del precio internacional. En tanto, el queso mozzarella está en US$ 4.200, lo que significa el 35% más en promedio.

n Precios internacionales

“La situación de los precios internacionales estuvo en baja por más de tres meses consecutivos, teniendo hoy una pequeña recuperación. Actualmente, la referencia de los lácteos a nivel mundial es Fonterra, que ofrece leche por US$ 3.070 y quesos por US$ 3.800”, subrayó Apymel. En ese sentido, comparó con el precio en Brasil, que es el principal destino en las exportaciones de lácteos argentinos, y señaló que sigue en baja, ya que hoy ofrece leche spot en su mercado doméstico a US$ 0,28 para exportación.

En resumen, las pymes advirtieron que se aproxima “una situación muy complicada en el corto plazo, inclusive antes de entrar a la primavera”, dado que habrá “una sobreoferta de leche”.