Proyecto del Ejecutivo para reubicar empresas de agroquímicos

La iniciativa, ahora debe ser tratada por los concejales, y pone en relieve la decisión de la Municipalidad de solucionar uno de los reclamos de la comunidad que la legislación vigente no resolvía.

El proyecto fue enviado el 7 de abril último y busca modificar los artículos 3, apartado 3.3 y 10 de la Ordenanza 3965 aprobada en el año 2013.

En los fundamentos de la iniciativa del Ejecutivo se sostiene que es necesario modificar los artículos que regulan el plazo mínimo de reubicación de las empresas de venta y acopio de agroquímicos en zonas permitidas.

“Que a fin de dar certeza a las personas involucradas se debe fijar un tope al plazo que poseen las empresas para su reubicación”, señala textualmente el texto.

n “Vacío legal”

Los dos artículos en cuestión, que se intentan modificar, dejaban “un vacío legal” señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, por cuanto no regulaban el plazo máximo tolerable para las empresas ya instaladas en zonas no habilitadas.

El artículo 3 indicaba un plazo mínimo de 3 años pero no establecía máximos, razón por la cual el Ejecutivo ha puesto a consideración del HCD el proyecto en cuestión que prevé que ese máximo se fije en 15 meses.