Provincia ratifica el desalojo de Guernica y asegura que varias familias ya se fueron

A pocas horas de la fecha prevista por la Justicia para el desalojo de los terrenos tomados en Guernica, en el partido de Guernica, desde el Gobierno de Axel Kicillof aseguraron que varias familias abandonaron el lugar y aclararon que se buscará generar el “menor daño colateral posible” para aquellos que deban dejar esas tierras.

Mientras que unas 200 familias ya firmaron el acta acuerdo donde se comprometen a abandonar el predio sin esperar la intervención de la Policía y la Justicia, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró este miércoles que mucha de esta gente se encuentra “a la espera de lotes con servicios”.

“Se trabajó en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de Justicia y Derechos Humanos, y ya hay familias que han abandonado la toma a la espera de lotes con servicios. Estamos sobre la fecha límite”, señaló García.

“Hay una orden de la Justicia de desalojar y hay que cumplirla. Queremos que sea con el menor daño colateral posible”, sostuvo la funcionaria, quien auguró una “resolución pacífica” del conflicto, para lo que apeló “a la voluntad de las familias que de verdad están por necesidad”.

La orden del juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, para desocupar el predio de más de cien hectáreas deberá cumplirla la Policía bonaerense este jueves 1° de octubre.

En este contexto, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que “se está trabajando contrarreloj” para darle una solución a las familias que aún ocupan el predio y dijo que 200 de ellas ya firmaron el acta donde se comprometen a abandonar el lugar. “A partir del consenso y del diálogo, y a pesar de que algunos grupos que participan de la toma quisieron impedirnos, tenemos instalado un espacio de trabajo” para dialogar con las familias y firmar el acta acuerdo de desalojo, dijo el funcionario.

En los últimos días, la Provincia responsabilizó a “ciertos sectores” que buscan “generar violencia” y apuntó puntualmente contra el Polo Obrero. Por eso, desde esa agrupación anunciaron que durante la madrugada del jueves realizarán un “abrazo solidario” para iniciar “la resistencia pacífica para enfrentar la situación de represión a las que nos van a exponer”. Además, habrán cortes de ruta y movilizaciones en solidaridad con las familias, bajo la consigna “Tierra para Vivir”.

“Hay familias que no es que no tenían una casa donde habitar sino que por problemas económicos no podían pagar un alquiler y se podían quedar en la calle. Hay 30 familias que están en situación de calle”, precisó Bianco.

El martes, el gobernador Kicillof anunció que en los próximos tres años se construirán 33.600 viviendas sociales a través de diferentes planes de la Nación, la Provincia y los municipios, que representan una inversión de 85 mil millones de pesos, al presentar en La Plata el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat. (DIB) FD