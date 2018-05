Provincia ratifica descuentos y anuncia que convocará a docentes tras el paro

“Los vamos a volver a convocar cuando pase la medida de fuerza con una propuesta mejorada”, dijo Siciliano en declaraciones radiales, al tiempo que ratificó que “día no trabajado será descontado” y cuestionó duramente la medida de fuerza iniciada este martes por los gremios.

“Nos parece una medida de absoluta irresponsabilidad decretar un paro en una semana corta, donde ya teníamos un feriado. Es una medida triste. Tres días a la semana los chicos no van a ir a clases y van a perder el ritmo de la escolaridad”, cuestionó Siciliano.

Como viene informando DIB, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) inició este martes un paro por 48 horas, la primera jornada en el marco de una medida de fuerza provincial y la segunda en adhesión a la huelga nacional que incluirá una marcha federal de educación el miércoles.

En ese sentido, el funcionario de la cartera educativa consideró que la mayoría de los docentes no están de acuerdo con el paro y sostuvo que las últimas huelgas en la provincia “fueron de las más bajas en porcentaje de acatamiento de los últimos años”. Y agregó: “El docente tomó conciencia porque los chicos no pueden ser los rehenes”.

Asimismo, consideró que “hoy los docentes bonaerenses no han perdido contra la inflación porque hemos dado los distintos incrementos a cuenta”. Y recordó que en todos los casos el ofrecimiento del Gobierno “contemplaba la posibilidad de revisar”. No obstante, consideró que “algunos dirigentes” tienen “la voluntad de no cerrar y de querer politizar la cuestión”. (DIB) MCH