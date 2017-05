Provincia definirá hoy obras para afrontar las inundaciones

La problemática situación que se vive en el oeste bonaerense por el avance del agua no da respiro. El día de ayer comenzó muy movido una vez más y así siguió, en primer lugar porque por la mañana los trabajos de corte en la ruta 188 que había anunciado el intendente villeguense Eduardo Campana fueron detenidos por efectivos del grupo GAD, mientras que luego se sucedieron reuniones y surgieron más noticias, apuntando todo ahora a un anuncio que Provincia hará hoy en torno a obras a ejecutar.

Como se marcó, ayer temprano se iba a ampliar el paso de agua en la Ruta Nacional 188 (Km 355, entre Villegas y Ameghino) para la colocación de dos tubos, pero efectivos del grupo GAD se hicieron presentes en el lugar al momento en que una excavadora y camiones a cargo de un grupo de trabajo se disponían a empezar con la tarea, imposibilitando que ésta se concrete.

El operativo policial estuvo a cargo del comisario inspector Fabián Zaratiegui (jefe departamental) y los diez hombres del GAD intervinientes fueron comandados por el jefe comisario inspector Fabián Mattioli y el segundo jefe, subcomisario Juan José Ustarroz. E incluso luego se supo que desde Hidráulica, su titular, Rodrigo Silvosa, había anunciado a autoridades trenquelauquenses el traslado de Gendarmería al lugar.

La circulación estuvo cortada, pero luego se habilitó y se convocó para las 15.30 a una reunión en Junín entre funcionarios bonaerenses (entre ellos el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís; el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, y el Subsecretario de Hidráulica, Rodrigo Silvosa) y el intendente Campana, concejales y representantes de instituciones intermedias de Villegas.

El encuentro comenzó sobre las 17 y se extendió por algunas horas en medio de una tensa negociación, en tanto, a su término se anunció que hoy habrá un comunicado de parte de Provincia.

Sarquís destacó tras la cita estar al tanto que Villegas vive una situación compleja y angustiante, y agregó que en la reunión se habló de qué se va a hacer en los próximos días. “Lo que le explicamos a todo el grupo reunido en Junín es que es un tema que nosotros necesitamos coordinar con Vialidad Nacional y otros equipos, con lo cual quedamos que mañana (por hoy) después del mediodía, seguramente 1 y media de la tarde, 2, vamos a emitir un comunicado oficial desde la Provincia para contarles realmente cuáles son las obras que vamos a hacer en lo inmediato y obviamente con lo que tiene que ver con más tiempo, en el mediano plazo”, indicó al sitio Noticias en el Face.

Además el funcionario provincial explicó: “Nosotros no dilatamos ningún tiempo, porque nadie tiene ganas de dilatar. Esto no beneficia a nadie, al contrario, lo que más queremos es solucionar las cosas lo más rápido posible”.

También Sarquís resaltó que el tema requiere de acciones coordinadas con Nación y pidió que se espere por las decisiones en las que se iba a trabajar anoche y en la mañana de hoy.

n Trabajos en Rivadavia

Por el lado del partido de Rivadavia, donde ya hay una importante cantidad de agua sobre la superficie, se supo de la disposición de máquinas provinciales para que corten en su totalidad el transito durante unas horas en la Ruta 70 a la altura de La Esther para colocar un tubo.

n Compuertas arregladas

En tanto, en Trenque Lauquen se especula con que la principal masa de agua ingresaría al distrito en unos días, y al respecto el presidente de la Sociedad Rural, Ignacio Kovarsky, comentó que desde el Municipio se informó que ya están levantadas las tres compuertas que estaban rotas en el canal Jauretche a la altura de Esteban de Luca, de modo que circula agua por las 12 puertas que ese punto tiene en total en dirección desde El Hinojo-Las Tunas hacia Pehuajó.

Por otro lado, Kovarsky explicó que “el canal que une Cuero de Zorro con El Hinojo-Las Tunas es angosto y está construido elevado unos 2 metros sobre los campos, de modo que si hay filtraciones será un peligro, más que nada teniendo en cuenta que es un canal chico para el agua que podría venir”. Y sobre la situación del complejo El Hinojo-Las Tunas el dirigente ruralista marcó que “tiene una cota de 84,55 y es el momento en que empieza a salir agua con más fluidez”, agregando que “hasta ahora viene entrando más agua que la que sale”.

n Diálogo con Pehuajó

Por último Kovarsky comentó que habló recientemente con autoridades de la Sociedad Rural de Pehuajó en un diálogo donde se propuso un encuentro para empezar a pedir obras que conlleven beneficios para ambos distritos. “Ellos tienen problemas cuando avanza El Hinojo, de modo que tenemos intereses comunes, como para pedir que se hagan algunas cosas”, marcó.