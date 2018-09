Proveedores de distintos rubros suspendieron ventas y se prevén cambios en listas de precios

La incertidumbre generada por la corrida del dólar de la última semana se acrecentó durante la jornada de ayer cuando, desde distintos rubros, se informó que muchos proveedores decidieron suspender la venta y entrega de mercadería hasta no tener una mayor certeza de cómo impactará la devaluación en el valor de los productos.

Asimismo se aguarda que, a partir de la semana que viene, comience a notarse una suba por lo menos del 10% o el 15% en varios productos ofrecidos al público.

Por supuesto, la situación no hace más que generar mayor incertidumbre en un contexto económico ya de por sí muy complejo.

En este marco, La Opinión consultó a diferentes comercios locales para conocer cuál es la visión que se tiene al respecto. En mayor o menor medida, se expresó una gran preocupación con los bruscos movimientos de la economía y la suba de la divisa norteamericana.

n Panorama incierto

Desde tienda Los Vascos se comentó que “el panorama hoy es muy incierto, algunas fábricas han suspendido todo lo que es facturación y entrega de mercadería hasta nuevo aviso, se estima hasta la semana que viene. Otros están hablando de que el lunes van a cambiar las listas de precios con un 10% o 15% de aumento. Toda esta situación comenzó a darse durante los últimos días, sobre todo entre el miércoles, el jueves y viernes”.

Por otro lado, se hizo hincapié en la caída de las ventas no sólo en este conocido comercio local sino también en otros negocios de diferentes rubros. “La recesión en el pueblo no hace falta que uno la señale, es muy evidente. Está todo muy tranquilo, no anda gente en los negocios”.

Consultado sobre si hay expectativas de que la situación pueda cambiar para bien en los próximos meses, el comerciante expresó: “No hay expectativas, cuando uno habla con empresas grandes de Buenos Aires todos coinciden que a este gobierno se le está quemando el rancho y no reaccionan de ninguna manera. Y cuando uno ve que los más grandes empiezan a abrir el paraguas, eso quiere decir que el panorama no es para nada bueno. Sobre qué es lo que va a pasar en las próximas semanas nadie te sabe decir nada”.

En tanto, desde Grupo Márquez Artefactos se señaló que “por el momento no es mucho lo que se puede decir sobre lo que ocurrirá a futuro. Es todo muy reciente. Sí tenemos proveedores con ventas suspendidas, no sabemos qué va a pasar, por lo pronto venimos trabajando de la misma manera que hace varias semanas. El único dato certero es que hoy los proveedores están con ventas suspendidas por el aumento del dólar”.

n Subas

El conocido panadero local Javier Novelli se mostró muy preocupado sobre lo que pueda ocurrir a partir de la semana que viene. “Pienso que la situación no va a ir mal sino que va a ir peor. El pedido de harina de la semana pasada fue suspendido, se ha frenado toda la entrega porque se prevé un aumento de la bolsa de harina que estará, como mínimo, con un valor de $750. Y muchos piensan que se va a ir más. Antes de esta última semana la bolsa de harina era de $650 y $700”, dijo y, en el mismo sentido, agregó: “El comentario hoy es que hasta el lunes o martes no habrá una respuesta y nosotros, como todos, estamos esperando. Lo que se comentó hoy (por ayer) fue que se frenaba la entrega harina, no mandar y establecer un nuevo precio de $750 para arriba con un aumento de $100 la bolsa en algunas marcas. Puede ser más también”.

Consultado sobre cómo repercute esta situación en el ánimo de su clientela, Novelli manifestó: “La gente ya viene espantada de todos los aumentos, de los precios cotidianos de cualquier mercadería. La gente está cansada porque no hay plata que alcance. Quizás nosotros los panaderos vamos a tener que tener una reunión y analizar un posible aumento del pan. Pero la realidad es que la gente no da más. Pero a veces la situación nos obliga porque no es sólo la harina, sino que también es la nafta, el flete, la levadura, etc. No aumenta sólo la harina, es una situación general”.

Por último, hizo hincapié que “ya ha habido aumentos del 20% y nosotros no hemos movido el pan pero hoy ya estamos hablando de una exageración. Pararon la venta y el reparto y no tienen precio y hasta el lunes o martes no se va a saber nada”.

En tanto, Luis Cabrera, gerente de la sucursal local de La Anónima se mostró cauteloso al opinar sobre lo que pueda ocurrir. “Todavía estamos sorprendidos, no tenemos ningún comentario de reacciones de ningún tipo. Es todo muy fresquito, no sabemos qué es lo que va a pasar”, dijo antes de culminar señalando que “lo que está de oferta sigue de oferta hasta que se termine, por lo general no se agota el stock por más que haya aumentado el dólar. Está pactado con el proveedor, está comprada la mercadería, el panorama, por el momento, es previsible. La realidad es que no sabemos cómo va a reaccionar el mercado en sí. Está complicado, habrá que ir viendo cómo se desarrolla todo”.

n A la espera

A nivel nacional, un dato preocupante a tener en cuenta es que en las últimas jornadas grandes industrias ordenaron suspender las ventas hasta nuevo aviso. Importantes sectores como el automovilístico o el alimenticio, incluso algunos bancos, frenaron las ventas y ordenaron a sus empleados parar las operaciones.

Según medios nacionales la corrida cambiaria generó un verdadero caos en varios sectores que hoy no tienen otra opción más que guardar la mercadería y esperar a ver qué pasa con el dólar. Las concesionarias también. Dos de las más importantes del país indicaron en la mañana de este jueves a todas sus sucursales que suspendan la venta de autos usados y 0km hasta que se estabilice el valor del dólar.