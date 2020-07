Prorrogan por otros 180 las licencias de conducir

La dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos resolvió extender la prórroga por el término de 180 días corridos para los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero pasado y el 2 de agosto de este año, teniendo en cuenta que hasta ahora regía para vencimientos hasta el 15 de julio inclusive.

Además la nueva disposición establece que la dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito deberá continuar articulando con los Centros Emisores de Licencias de Conducir, las tareas tendientes al reinicio de actividades, toda vez que no pertenezcan a distritos en riesgo y cumplieren con las normativas protocolares sanitarias y permisos de circulación vigentes dictados por las autoridades locales de los mismos. En el caso de Trenque Lauquen, la oficina de Tránsito ya retomó las tareas con previo pedido de turno telefónico.

“Ya está en vigencia la nueva prórroga por 180 días corridos para las Licencias de Conducir que vencen entre el 15 de febrero y el 2 de agosto de este año”, confirmó la encargada de la oficina de Tránsito, Marta Toniolo.

No obstante recordó que “como no podemos juntar mucha gente en la oficina seguimos manejándonos con turnos y renovando licencias”.

Tras señalar que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los municipios no está trabajando aseguró que en Trenque Lauquen la situación es diferente y lo atribuyó “a la rapidez que tiene el sistema”.

Turnos

Al respecto, explicó que “empezamos con 15 turnos, nos estiramos a 20 y, como vimos que el sistema respondía bien y que no se juntaba mucha gente, empezamos a dar más turnos, por ejemplo el lunes hicimos 29 Licencias y para el martes tuvimos 32 turnos otorgados y a las 13 horas ya pudieron pasar a retirar la Licencia”.

Asimismo, indicó que “a los profesionales les damos el primer turno, de 7 a 8 horas, para que puedan organizarse con su trabajo y también para no mezclar con el común de la gente y los viernes seguimos trabajando con adultos mayores hasta 70 años”.

Respecto de los cursos de Educación Vial informó que “si bien están suspendidos en modo presencial, el contribuyente o los jóvenes que quieran sacar su Licencia pueden entrar a la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hacerlo de manera on line, imprimen el certificado, nos traen ese comprobante y nosotros la hacemos, en este caso sólo estamos haciendo las licencias para moto, no estamos tomando prueba de manejo porque no estamos habilitados, pero hay gente que quiere solo para moto y con eso le damos respuesta, lo mismo para aquellos que quedaron con el curso hecho, también se lo estamos tomando”.

Los interesados deben gestionar un turno al teléfono (2392) 61-1006 y mandar una foto de la licencia por WhatsApp, recordó Toniolo. El trámite se realiza por la mañana y se puede retirar la nueva licencia en el mismo día, a las 13.