Propuestas para el fin de semana

n Viernes

A las 8.30 en las instalaciones del Cine Barrio Alegre se realizará la jornada “Identidad Digital – Niñez y Adolescencia”, en el marco de la presentación de un proyecto para la creación de un observatorio de políticas digitales en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Disertarán el senador Roberto Costa; Federico Bais, secretario Fundación Capa 8 y especialista en Marketing Digital; Nicolás Pstyga, fundador de Wai Argentina; y Laura Montlivier, licenciada en Publicidad.

n A partir de las 18 en el Centro Cívico tendrá lugar una charla sobre “Enfermedades raras, pacientes únicos/abordaje Integral sobre Mucopolisacaridosis.

Disertarán el Dr. César Crespi, referente de la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la Provincia de Buenos Aires, Enfermedades Poco Frecuentes, Diagnóstico temprano de las MPS, y la Licenciada Luciana Ruiz, kinesióloga y fisiatra. Tratamiento kinésico en pacientes con MPS.

n A las 21.30 se proyectará la película All Inclusive en el marco del espacio INCAA.

n Sábado

De 9 a 13 en la Escuela 3 continúa el proyecto Patios Abiertos, que en esta oportunidad se pondrá en marcha la iniciativa “Radioteatro en el Teatro”, que consiste en la grabación de un Radioteatro y la puesta en escena del mismo. Las clases son totalmente gratuitas. El proyecto está a cargo de los docentes Romina Benavídez, Martín Díaz y Rubén Islas, bajo la coordinación de Virginia Fogaroli.

n A las 18.30 el Cine Barrio Alegre proyectará la película All Inclusive, en el marco del Espacio INCAA y a las 21.30 se proyectará Venom.

n Domingo

n De 9 a 12 y de 14.30 a 17 en las cuatro plazas de la ciudad, tendrá lugar una nueva colecta de cartón, papel, tapitas y llaves de bronce. Organiza la Fundación Garrahan Trenque Lauquen y colabora Auditorio Cristiano Evangélico. También se puede colaborar con cables (no coaxil) y radiografías y se pueden acercar las donaciones a los galpones de la Sociedad Rural. Hasta el sábado 27, las colaboraciones se recibirán en la sede de Auditorio Cristiano Evangélico.

n A partir de las 14 en el Polideportivo se llevará a cabo una Barrileteada Solidaria organizada por ANIN. Se podrá canjear un barrilete por un alimento no perecedero.

Habrá sorteos entre participantes con barriletes artesanales. La entrada es gratuita.

n Desde las 15 en el predio del Ferrocarril (Wilde y Ugarte) tendrá lugar la Fiesta del Perro Sin Raza, que va por su tercera edición. Este evento organizado por la protectora local Unidos por las Mascotas con el acompañamiento de la Municipalidad de Trenque Lauquen tendrá una entrada que constará de un alimento no perecedero. Y entre otras actividades allí los veterinarios de Zoonosis vacunarán contra la rabia, habrá una mesa de dulces a cargo del CEC 801, una clase de zumba de la mano de la profesora Eugenia Rodríguez, canto y baile con artistas locales, taller de origami a cargo de la profesora Guillermina Crowder, peloteros, sorteos y ping pong. n

n A las 15 en el Cine se proyectará Pie Pequeño, a las 18.30 Venom, película que volverá a proyectarse a las 21.30.