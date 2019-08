“Proponemos profundizar todos los ejes de gestión, apuntando al desarrollo y a lograr la eficiencia”

El intendente municipal y candidato a la reelección, Miguel Fernández, repasó los logros de su gestión, entre los que mencionó haber llevado el Estado municipal a los barrios, haber consolidado la Ampliación Urbana con infraestructura y viviendas y la gran inversión en Salud, donde se destaca la obra de la nueva Guardia del Hospital Orellana, entre otras tantas iniciativas, y adelantó los desafíos para una nueva etapa en caso de ser reelecto en las próximas elecciones.

Con datos concretos sobre las distintas áreas del municipio y la seguridad de que las PASO serán un trámite ya que no tiene competidor en el espacio que representa “Juntos por el Cambio”, Fernández dialogó con La Opinión sobre sus expectativas, proyectos que pretende llevar a cabo y objetivos que todavía tiene en carpeta. Si bien reconoció las dificultades que afronta hoy el municipio producto de la caída en la recaudación, una inflación que no se ha desacelerado e ingresos por coparticipación que están por debajo de la inflación, aseguró estar con “las cuentas justas” y dijo que es histórico que se alternen años de déficit con años de superávit.

Sobre la campaña electoral aclaró: “Como no tenemos oponente interno nos hemos concentrado en esta primera etapa en mostrar todo lo que hicimos, con orgullo y también reconociendo los errores” y en cuanto al futuro en caso de ser reelecto dijo que “lo que proponemos es profundizar todos los ejes de gestión que llevamos adelante, hemos avanzado mucho en transparencia, toda la información es pública y hemos abierto la gestión para que todo el mundo esté al tanto”.

En cuanto a sus inicios y al momento actual comparó: “Me tocó empezar una gestión prácticamente de cero, hoy es distinto, hoy tenemos el equipo funcionando a pleno, siempre hay para mejorar pero estamos en marcha”.

n En los barrios

“Hemos venido trabajando mucho, haciendo muchas obras cumpliendo con un compromiso que era llevar el Estado municipal a los barrios”, dijo el intendente quien mencionó el “programa Hábitat en La Lonja, la intervención en los barrios Los Robles, Güemes, Uocra, Barrios Parque y Evita Centenario, obras que están presentes en esas necesidades que tenía el barrio como veredas e iluminación, además en La Lonja se hizo un conector cloacal y se puso en valor la plaza”.

A todo esto agregó “el CIC en los barrios Parque, Esperanza, Bicentenario, obras que la gente que vive ahí las valora, lo mismo nos pasó con todo el sector del barrio Noroeste en las calles Madgalena, Pacheco y Antonio Díaz, con el Polo Científico Tecnológico. Haber puesto en valor la ex Serenísima también ha sido muy importante, hoy está cercado, hay iluminación y la gente del barrio ve que eso empieza a levantar el valor inmobiliario, que todo está más limpio, más seguro y que la gente empieza a cuidar todo”.

Asimismo destacó “haber constituido las 13 comisiones barriales y tener diálogo directo con los vecinos, por un lado lo institucional y por otro lado la obra pública vinculada con la necesidad del barrio, eso creo que es una cosa importante y el objetivo es seguir trabajando en ese sentido”.

También “hemos invertido mucho en el sistema educativo, hicimos la Escuela 9, estamos terminando la Escuela 501 y 502, y la Escuela 7 en 30 de Agosto, hemos trabajado en otras escuelas y tenemos un montón de obras en lista para el año que viene”, dijo y rescató la forma de trabajo “canalizando todos los pedidos y tratando de articularlos”.

Además rescató el trabajo realizado para extender las redes de servicio y el gas a los barrios, al tiempo que reconoció que “estamos luchando para que llegue el gas a la Ampliación Urbana, es una inversión para el municipio de 4 o 5 millones de pesos y ahí tenemos que hablar con los vecinos para ver qué podemos hacer para que entre todos se pueda concretar”.

n Salud

Por otro lado consideró que “lo que se ha invertido en Salud es incalculable, se hizo el Centro Oncológico nuevo, toda el área administrativa para que se pueda trabajar de manera armónica y empezamos con la nueva Guardia, se puso a funcionar el tomógrafo, un nuevo ecógrafo, el laboratorio de análisis clínicos tiene un equipo nuevo después muchos años, se instaló toda la digitalización del servicio de radiología y se puso a funcionar la Unidad Coronaria, que significa más recurso humano. El hospital tiene 6 médicos de guardia activa las 24 horas, es un hospital que este año fue reconocido por la Provincia con el aumento de nivel de complejidad de 6 a 8, se ha invertido mucho y la gente lo valora”.

Respecto de la nueva Guardia explicó que “la planta baja tiene 600 metros cuadrados y la planta alta va a quedar terminada en un 60 por ciento, con lo cual en la próxima etapa el desafío va a ser terminar la nueva Terapia Intensiva y la nueva Unidad Coronaria, la actual que es nueva la vamos a utilizar como un hospital de día para liberar camas que hoy se usan para internaciones breves o transfusiones”.

n Salud mental

En este marco habló de uno de los grandes proyectos y asignaturas pendientes en materia de Salud en el distrito: un área específica de Salud Mental. Al respecto adelantó: “Cuando libere la Terapia Intensiva en la planta alta, se demolerá la actual TI y así se construirá otra ala de internación que estamos pensando destinarla a la internación neuropsiquiátrica, el tema es que tiene que estar dentro del hospital polivalente como lo establece la Ley y eso requiere mover espacios físicos y después formar el servicio, es decir el personal capacitado para esto, es un tema que está en el tope de la agenda para la próxima gestión”.

En este sentido Fernández destacó las bondades de la obra integral que se está desarrollando en el Hospital, donde se tuvo en cuenta “la circulación técnica” que permite circular con el paciente sin que tenga que pasar por el pasillo del Hospital, entre otros aspectos, en el marco de un plan de arquitectura sanitaria, que incluso prevé los materiales adecuados como estructuras con losa.

Otro de los proyectos ambiciosos previstos por Fernández para una segunda etapa en caso de ser reelecto es la “optimización de algunos espacios, por ejemplo sacar el lavadero del Hospital y hacer un lavadero central en la planta de la ex Serenísima a fin de hacer más eficiente el servicio”.

n Polo Ambiental

Por otro lado comentó que “hemos avanzado bastante en el Polo Ambiental, que lo vamos a inaugurar en agosto con el horno pirolítico y el centro de tratamiento de residuos patogénicos”.

A las críticas en torno a este tema respondió: “Nosotros hicimos lo que había que hacer, regularizar una situación que duró 25 años, los hornos nunca estuvieron habilitados, nunca tuvieron control de calidad, nunca se trataron los residuos como se tenían que tratar y nosotros nos propusimos desde el primer día hacerlo como corresponde, con las dificultades y el largo tiempo que lleva esto y con una inversión millonaria así que a las críticas las respondo con hechos y creo que además hay malas intenciones atrás de las críticas y a los que me critican les digo: Por qué no lo hicieron ustedes si era tan fácil”.

En este marco adelantó que “estamos tratando de poner en valor el Prolim, que es mucho más que el Centro de Residuos Patogénicos, que de hecho tiene que estar separado de la planta de separación, la idea es mejorar los procesos internos y tenemos que tomar una decisión definitiva con el tema del basural, que hoy está bien, pero tenemos que ir hacia un relleno sanitario”.

Sobre por qué no se avanzó en este sentido Fernández recordó que “el proyecto del Polo Ambiental Integral Sustentable lo presentamos en el 2016 para lograr financiamiento por parte de Nación, y lamentablemente no salió porque Trenque Lauquen, como muchos otros municipios, estaban bloqueados por el tema del Girsu que estaba en el Juzgado de (Claudio) Bonadio y cuando fuimos a buscar el financiamiento para el proyecto nos dijeron que hasta que no se destrabara la causa no había forma y todavía estamos en la misma situación”.

Al respecto aclaró que “Trenque Lauquen cayó en la volteada injustamente por una cuestión formal, porque quedó por rendirse algún dinero del monto que se había desembolsado para la municipalidad pero lo que se había comprometido se había hecho, en otros municipios no se dio la misma situación, pero nos bloqueó la posibilidad de conseguir financiamiento”.

n Los números

Consultado sobre los números del municipio Fernández aseguró: “Nosotros estamos con las cuentas justas, tuvimos una administración eficiente con años de déficit y años de superávit, siempre es natural que la oposición te castigue cuando tenés déficit, pero la oposición se olvida en los años que tuviste superávit”.

Asimismo aseguró que “los años de superávit son los que financian los años de déficit y de hecho la municipalidad ha tenido históricamente años con déficit y superávit, si uno ve las series históricas siempre ha sido igual. Y esto tiene una lógica porque si el municipio siempre tuviera superávit significaría que está recaudando plata y no hace las obras o no la está invirtiendo, es natural que uno primero acumula y después gasta”.

En este sentido señaló que “el año pasado cerramos con superávit que estamos ejecutando este año, este año presupuestamos con la pauta que se suponía que iba a ocurrir y con una inflación estimada que fue superior a la calculada, dimos un aumento del 11,2 por ciento en enero y otro aumento en abril del 11,4 por ciento porque era el compromiso que teníamos asumido con el sindicato, el problema es que la inflación no se desaceleró, los ingresos no crecieron por arriba de la inflación y de hecho la cobrabilidad de las tasas ha bajado”.

Asimismo dijo que “el sindicato entiende esta situación porque desde que asumí he cumplido cada uno de los compromisos, no solo con los aumentos sino también con las recategorizaciones, pase a planta, la ropa y no haber perseguido a un solo empleado municipal al que sólo le pedimos que sea parte de la gestión, que se comprometa con su pueblo y que haga lo que tiene que hacer, hemos respetado a todo el mundo y eso es lo que nos da credibilidad”.

Sobre los sueldos y los aumentos, Fernández anticipó que “el 15 de agosto nos reuniremos otra vez con el sindicato y vamos a encontrar la manera de resolver las cosas”.

n Cobrabilidad

En relación a la cobrabilidad, Fernández comentó que “el promedio de cobrabilidad de todas las tasas, tomadas en conjunto, es del 65 %”, estando entre las de menor cobrabilidad la de servicios sanitarios que ronda el 40%.

En lo que hace a viviendas dijo: “Estamos mal, es otro problema adicional, la cobrabilidad con la que hicimos los supuestos de cuántas casas podemos hacer con el Fondo Municipal de Tierras nos daba 60 y esas son las 60 que licité este año y hoy la cobrabilidad es del 67 por ciento. Estamos haciendo las viviendas con recursos propios pero no los estamos recuperando”.

Dijo que “hoy la deuda de Círculos Cerrados de Vivienda es de 36 millones de pesos y la de asfalto asciende a los 52 millones de pesos, Trenque Lauquen se da el lujo de tener casi todo asfaltado, pero ese esfuerzo lo ha hecho la municipalidad a través de los tiempos”.

Al respecto sostuvo que “si queremos que Trenque Lauquen siga siendo la ciudad que nos gusta tiene que ser un lugar donde todos aportan y ayudan”.

La caída en la cobrabilidad de viviendas, según Fernández, “se suma al no aumento de la coparticipación por arriba de la inflación, la merma en la cobranza general y estamos haciendo obras comprometidas con recursos que no ingresan”.

n Maquinaria

Por otra parte Fernández informó que durante sus tres años y medio de gestión “se ha comprado maquinaria como pocas veces, hemos invertido en términos de hoy el equivalente a 130 millones de pesos, además hay más equipamiento y se hicieron mejoras en seguridad y en distintas áreas. Hay que ver cuáles eran las demandas que había en 2015 y cómo estamos hoy en 2019”.

n En lo social

Consultado sobre la cuestión social el intendente dijo que “desde el área de Desarrollo Humano venimos trabajando en varios ejes con el fin de dar respuesta a todas las demandas sociales”, al tiempo que aclaró que “en 2015, antes de las elecciones, se decía que íbamos a reducir la planta de personal y hoy tres años y medio después tenemos 150 empleados municipales más, muchos de los cuales están en los jardines maternales donde hemos aumentado la matrícula de 340 chicos a 640, lo cual demandó inversión en cocineras y auxiliares”.

Además “pusimos más enfermeras, más médicos, la Guardia está completa, trajimos colegas de otros lugares, no solo de Venezuela, también de las provincias de Corrientes y Córdoba, los siete cardiólogos de guardia, las enfermeras de Unidad Coronaria, ahí tenemos la incorporación de personal”.

En cuanto a números señaló: “Si tomo 150 empleados y esto lo multiplico por los sueldos que he pagado he hecho una inversión social de 350 millones de pesos, la mayoría fue cubierta a través de la Oficina de Empleo”.

n Proyectos

En cuanto a los proyectos que tiene en carpeta en caso de ser reelecto apuntó a “utilizar la basura como insumo para generar riqueza, por ejemplo con el pellet de plástico, seguir avanzando en proyectos en materia productiva como los concretados hasta el momento: la filetera de Beruti, el frigorífico de cerdos y el Cluster Porcino, entre otros y avanzar en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030, con el Plan Estratégico tomando a Trenque Lauquen como un nodo logístico, ya que el distrito está en un lugar clave”.