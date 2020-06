Propietarios de gimnasios felices por la vuelta a su lugar de trabajo

Ayer el director de Deportes, Sergio Barbas, le confirmó a La Opinión: “Llamamos hoy (por ayer) a la mañana a cada uno de los propietarios de gimnasios para decirles que estaban habilitados y que podían volver a trabajar”.

Sin dudas un llamado muy esperado para todos, como lo expresó Mariano Luzzi, de Vital Sport, marcando: “Es importante abrir las puertas y haber aguantado todo este tiempo, ahora tenemos esta alegría. Ya hoy (por ayer) abrimos, tengo dos turnos reducidos a las 14 y 16 horas, pero ya abrimos, no podíamos estar más tiempo sin trabajar”.

Por su parte, Ignacio Pujals, de Puropilates, contó: “Ya estamos habilitados, ellos siguen inspeccionando cada lugar y aprobando cada lugar. A nosotros nos inspeccionaron el jueves y nos aprobaron. Nosotros presentamos un protocolo al Municipio y además a nuestros alumnos ya les mandamos uno específico para que todos los tengan. Nosotros vamos a comenzar a trabajar a partir del lunes”.

Barbas también adelantó que ayer por la tarde estaba viajando a Treinta de Agosto donde allí el protocolo para gimnasios será el mismo que en Trenque Lauquen.

Un 50 por ciento

“Habíamos avanzado mucho con el tema de los gimnasios ya que llevábamos unos 10 días recibiendo protocolos e inspeccionando los lugares, recibiendo las documentaciones pertinentes y en el día de hoy (por ayer) les informamos que estaban habilitados. Llamamos a cada uno de los que recibieron la habilitación para decirles que podían abrir, a los que no llamamos es porque todavía les falta aportar documentación, o el croquis presentado no se corresponde con lo que vemos cuando se inspecciona el lugar, o les falta la declaración jurada o el protocolo presentado no es lo suficientemente amplio, pero hoy creo que estamos un 50 por ciento de habilitaciones de gimnasios, lugares de danzas, pilates y karate”, explicó el mandatario deportivo.

En pilates

Desde Puropilates, Ignacio Pujals, nos confió el protocolo que se deberá cumplir. A saber: Los turnos se coordinarán únicamente vía llamada telefónica, e-mail o algún canal digital. Los turnos serán dados de manera que no haya superposición de ellos en los espacios comunes de circulación. El horario de clases será dentro de la franja horaria fijada por las autoridades municipales. En la entrada habrá una zona donde se dejará el calzado y un perchero donde dejarán sus pertenencias antes del ingreso a la clase los asistentes.

Se determinará el lugar por donde circular, desde su entrada hasta la ubicación en cada lugar de trabajo con bandas de señalización en el piso y el espacio que se utilizará durante toda la clase, que será reducido y que solo ocupara el alumno.

La cantidad de Reformers utilizados será con una separación no menor a 2 metros con un máximo de 5 por salón. Las clases serán de 45 minutos, y se espaciarán en 15 minutos una de otra, ese lapso de tiempo será destinado a la limpieza, desinfección y ventilación de los Reformers, elementos usados, así como los lugares de tránsito y sanitarios.

Al coordinar un turno se le informará al alumno el uso obligatorio de tapa boca y guantes siguiendo las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y se le sugerirá que traiga consigo un método de desinfección personal.

Se le entregará al público y estará exhibido en lugar visible toda la información sobre las pautas de prevención que se deberán llevar a cabo durante la estadía en el lugar. Durante la clase el salón estará siempre ventilado y no se utilizarán ventiladores.

Los alumnos

La sala será preparada con anterioridad, dejando únicamente el material necesario de acuerdo al tipo de trabajo a realizar en cada caso. Dicho material será previamente higienizado y colocado al costado de cada Reformer para que sea utilizado únicamente por un alumno.

Ya que cada alumno tendrá su propio Reformer y elementos no habrá intercambio de los mismos entre alumnos. En cada Reformer habrá alcohol en gel para la desinfección de manos y materiales antes, durante y al finalizar la sesión.

Por último, se requerirá a los alumnos, sin excepción, una Declaración Jurada en la que expongan que: no viajaron o estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior o que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el Covid-19, y que no presentan síntomas asociados a la infección por Covid-19. Se procederá a denunciar violaciones de la cuarentena en el momento en el que se toma conocimiento. Y cabe la aclaración en este punto que la actividad física es lo primero que una persona con síntomas asociados a la infección por el virus tiende a evitar, pues el estado de debilidad general es siempre una razón que torna imposible ejercitarse.

Cada alumno asistirá con su barbijo, sus guantes, toalla personal, botella de agua y si desea, un método de desinfección personal.

Respecto del uso de barbijos y guantes por parte del profesor, se seguirán las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de nuestra Provincia.

En este marco, el profesor se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas de prevención anteriormente detalladas.

Deportes de contacto

En el caso del kickboxing, Mariano Luzzi le explicó a La Opinión que el protocolo presentado al Municipio se basó en el informe entregado por la Federación Argentina de Kickboxing (FAK) a todas las escuelas asociadas. El mismo es de aplicación sugerida para todos quienes practican kickboxing, tanto a nivel recreativo como a nivel profesional, ya sea en clubes sociales, deportivos, gimnasios o particulares.

Todos los actores que practican o se vinculan al kickboxing (alumnos, profesores, preparadores físicos, personal de mantenimiento y personal administrativo) serán responsables de familiarizarse con el protocolo y salvaguardar su cumplimiento y aplicación.

Se tendrán que tener en cuenta los 3 metros cuadrados del establecimiento y los distintos salones para la capacidad de gente que puede estar adentro al mismo tiempo. Se deberán organizar turnos previos de entrenamiento, con una duración de 1 hora; 45 minutos de entrenamiento y 15 minutos de higiene de espacio y elementos.

Las clases programadas deberán trabajar con un tercio de capacidad (3 metros cuadrados por persona, no podrán compartir equipamiento). Cada espacio deberá contar con cronogramas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual. Se deberán maximizar la higiene desinfectando las superficies y zonas de contacto frecuente al inicio del día y entre cada turno de uso u ocupación (ventana de 15 minutos entre turnos). Y se debe minimizar el intercambio de implementos deportivos.

Los instructores

El personal docente deberá ser capacitado en los cuidados y normas de prevención. No se permitirá el contacto entre persona (saludos, intercambio de objetos, etc.). El trabajo se realizará de manera individual en su área de trabajo y la clase se desarrollará con: bloque de flexibilidad y entrada en calor; bloque de preparación física; bloque técnico; bloque de trabajo en bolsa, solo uno por cada clase lo realizará y dependerá de la cantidad de bolsas de las que disponga el establecimiento. El equipamiento para el entrenamiento personal (guantes o guantines) deben ser traídos por los practicantes y en ningún momento podrán intercambiarse con otro practicante. No se realizarán actividades con contacto físico con otro participante. Y el profesor se mantendrá en un lugar visible manteniendo el distanciamiento social obligatorio, además de llevar un listado de las personas que participan en cada turno, en donde figurará: nombre y apellido, DNI, domicilio y teléfono de contacto.