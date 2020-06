Promueven una contribución extraordinaria de grandes contribuyentes

La edil Mónica Estévez, presentó junto a su par Pablo Larrosa, con quien integra el bloque del Frente de Todos, un proyecto de Contribución Extraordinaria que busca establecer un gravamen sobre los grandes contribuyentes, en el marco de la pandemia de COVID19, para la conformación de un Fondo de Emergencia Sanitaria.

Consultada por La Opinión la cocnejal expresó, “es una Contribución extraordinaria, no la creación de una nueva tasa, que de algún modo sigue la línea de lo planteado por el Gobernador Kicillof para la provincia de Buenos Aires y lo propuesto también por el gobierno nacional.

Esta contribución crea el FONDO DE EMERGENCIA SANITARIA y una cuenta especial. Lo recaudado se va a destinar con exclusividad a la emergencia alimenticia, sanitaria, compra de insumos y equipamiento para la salud. El objeto del mismo es que aporten por única vez en 3 cuotas (agosto, Octubre y diciembre) aquellos sectores que no se vieron afectados durante la crisis sanitaria (Pandemia)”.

Según Estévez, la ordenanza define quiénes serán los contribuyentes. “Se hizo un trabajo exhaustivo consultando a las áreas contables del Municipio para que no se vea afectado ni el comercio, ni la industria local, ni los Bancos oficiales que son quienes mas están brindando soluciones en esta pandemia”.

El proyecto contempla a bancos privados, entidades financieras y similares, supermercados cuya superficie habilitada supere los 150 metros cuadrados, distribuidoras mayoristas de alimentos, industrias de más de 100 empleados. También a los titulares de dominio, usufructuarios, poseedores a título de dueño, condóminos y las sociedades que posean 5 o más inmuebles.

Excepciones

Quedarían exceptuadas las entidades sin fines de lucro, las empresas prestadoras de servicios de telefonía y/o internet y/o cable que resulten alcanzadas por el derecho de ocupación de espacio público. Quedan expresamente exceptuadas aquellas personas jurídicas que presten estos servicios sin fines de lucro. En este último punto se excluyó a la Cooperativa de Electricidad de de Trenque Lauquen por las permanentes donaciones que realizan en materia de salud.

Luego el proyecto define el importe que deben abonar cada uno de los contribuyentes, dejando también exceptuados a aquellos contribuyentes que hubieran realizado donaciones hasta el importe de la donación, si el donante así lo solicitara.