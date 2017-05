Progreso y el CEF Nº 18 volvieron a ganar

El pasado viernes por la noche se jugó la segunda fecha del certamen de la Asociación Municipal de Voleibol Femenino trenquelauquense con la participación de ocho equipos provenientes de distintas instituciones locales, distritales y regionales, como lo son el Club Progreso, Monumental, el FBC Argentino “A” y “B”, el CEF Nº 18 con sus Mayores y sus Juveniles, el CEF Nº 81 de 30 de Agosto y Deportivo 17 de Tres Lomas.

Ante un marco de público importante, como hacía tiempo no se veía, se jugó en doble turno a partir de las 20.30 horas con dos partidos disputados en las canchas 1 y 2 del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” para continuar en el segundo turno con dos partidos más a partir de las 22. Y en el primer turno el equipo del Club Monumental dio cuenta del FBC Argentino “B” por dos sets a cero con parciales de 25/11 y 25/8. Mientras que en la cancha 2 el Club Progreso sigue con un andar muy sólido y contundente y le ganó a otro equipo que aspira a mucho, como es Deportivo 17 de Tres Lomas, por dos sets a cero, con parciales de 25/12 y 28/26.

En el segundo turno, en la cancha 1 el FBC Argentino se impuso en un partidazo y con un cierre ajustadísimo ante el CEF Nº 18 Juveniles por dos sets a uno con parciales de 25/19, 18/25 y 15/13. Y el cierre de la noche estuvo a cargo del equipo del CEF Nº 18 Mayores, que impuso su jerarquía sobre el CEF Nº 81 de 30 de Agosto con un 2 a 0 y parciales de 25/19 y 25/14.

n Invictos

De esta manera los equipos del Club Progreso y el CEF Nº 18 Mayores se mantienen invictos en dos fechas, seguidas por 4 equipos que mantienen un partido ganado, que son Monumental, el FBC Argentino “A”, el CEF Nº 81 de 30 de Agosto y Deportivo 17 de Tres Lomas, mientras que en el último lugar están el CEF Nº 18 Juveniles y el FBC Argentino “B”.

n Más partidos

La tercera fecha se jugará el viernes 19 de mayo con estos partidos: a las 20.30, Club Progreso vs. Monumental y CEF Nº 18 Mayores vs. Argentino “A”; y a las 21.45, Juveniles CEF Nº 18 vs. Deportivo 17 de Tres Lomas y CEF Nº 81 de Treinta de Agosto vs. Argentino “B”.

El certamen se extenderá hasta el 14 de julio, día en que se estará disputando la sexta fecha de la fase regular.