Progreso volvió a ganar y no hay quien lo baje de la punta

En la mañana de ayer se jugó la sexta fecha del Torneo Intermedio del Fútbol Senior organizado por la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF). Fue una jornada con sol pero muy fría, donde Progreso de Trenque Lauquen volvió a ganar, sumó su sexto triunfo consecutivo y sigue siendo el único líder e invicto de certamen.

Parece que no hay equipo que pueda contra este Progreso en el fútbol de los veteranos, cabiendo añadir que Ferro ganó y es el único escolta, en tanto que Argentino, que también ganó y esta tercero, deberá recibir al líder el próximo fin de semana.

Fue en cancha de Ferro Carril Oeste donde ayer por la mañana se jugó el partido más importante de la fecha con el choque entre Progreso y Atlético Rivadavia. El resultado finalizó en favor de los de Trenque Lauquen con el 2 a 1 que lo sigue dejando como el gran candidato, con seis triunfos consecutivo.

El escolta, Ferro, le ganó a Monumental 5 a 1 y Argentino venció pro la mínima diferencia a Las Guasquitas; además Mapuche derrotó por 2 a 0 a Barrio Norte, Barrio Alegre superó 1 a 0 a Racing de Fortín Olavarría y el mismo resultado a favor consiguió Unión de Roosevelt sobre Atlético Trenque Lauquen.

La séptima

El próximo capitulo tendrá estos cruces: FBC Argentino vs. Progreso, Atlético Trenque Lauquen vs. Las Guasquitas, Racing de Fortín Olavarría vs. Unión de Roosevelt, Ferro Carril Oeste vs. Barrio Alegre, Independiente de Rivadavia vs. Monumental, Barrio Norte de América vs. Tres Llantas y Atlético Rivadavia vs. Mapuche.