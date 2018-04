Progreso, único líder

Los viernes por la noche siguen con intensa actividad en el Polideportivo “Poroto” Abásolo donde el voley continúa siendo gran protagonista. Los equipos locales Progreso, CEF Nº18, Monumental, FBC Argentino, Ferro Carril Oeste y Barrio Alegre, junto a Pellegrini, Treinta de Agosto y Deportivo 17 de Tres Lomas disputaron partidos entretenidos para completar la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los mismos se llevan a cabo cada 15 días y Progreso es quien está en lo más alto de la tabla con ocho unidades.

n Resultados

El primer encuentro se jugó a las 21 entre Monumental y Ferro Carril Oeste en una de las dos canchas. El equipo del “Canario” se impuso en dos sets por 25 a 21 y 25 a 12 y con este resultado escolta al líder en la tabla ya que suma siete puntos. En el mismo horario se desarrolló el partido de Barrio Alegre y Progreso donde este último ganó por 25 a 11 y 26 a 24 para prenderse a la punta. Alrededor de las 22 se jugaron los partidos restantes. Deportivo 17 de Tres Lomas volvió a ganar y esta vez fue ante FBC Argentino en dos sets por 25 a 20 y 25 a 15. De esa manera, los treslomenses comparten el segundo lugar de la tabla con Monumental. El equipo de Pellegrini obtuvo su segunda victoria en el torneo al vencer por 25 a 21 y 25 a 21 a Treinta de Agosto. En esta oportunidad el CEF Nº18 de Trenque Lauquen tuvo fecha libre.

Próxima fecha

El viernes 4 de mayo se jugará la quinta fecha del Torneo Apertura de voley femenino y el fixture en el “Poli” será el siguiente: Barrio Alegre vs. Monumental (21 horas), Argentino vs. Ferro (21 horas), Pellegrini vs. Progreso (22 horas), CEF Nº18 de Trenque Lauquen vs. Deportivo 17 Tres Lomas (22 horas). Equipo libre: Treinta de Agosto.