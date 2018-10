Progreso se coronó en el Torneo Intermedio

El Senior de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) disputó la anteúltima fecha del Torneo Intermedio el domingo por la mañana con partidos atractivos y ya hay nuevo campeón. Y es que el Club Progreso cosechó una nueva victoria para estar en lo más alto de la tabla. Logró sumar 11 victorias y un empate para coronarse en el torneo una fecha antes del final del mismo.

En cuanto a la tabla general el campeón del Apertura, Ferro Carril Oeste, lidera con 66 unidades.

n La fecha

Con cinco partidos en la ciudad y dos en la región la Fecha 12 del Fútbol Senior salió a la cancha en la mañana dominguera. Barrio Alegre hizo valer su localía al imponerse por 2 a 1 frente a Tres Llantas y Las Guasquitas hizo lo propio al ganarle 2 a 0 a Atlético Rivadavia. En el predio “Decano”, FBC Argentino logró otro triunfo por 2 a 0 ante Barrio Norte, mientras que el “Indio” del Parque cayó en su casa por 4 a 2 frente a Independiente. Ferro Carril Oeste goleó de visitante por 5 a 0 a Racing de Fortín de Olavarría y Mapuche, en cancha de Barrio Norte, se impuso por 2 a 0 ante Unión Roosevelt. En el predio del “Verde” el Club Progreso continuó de buena racha y dio la vuelta. Le ganó 2 a 0 a Monumental para coronarse en el Torneo Intermedio 2018 una fecha antes.

n Lo que viene

La última fecha será este próximo fin de semana para completar así el torneo de cara a lo será el Clausura. Éste último se disputará en dos zonas de 7 equipos: Zona “A” (1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° y 13°) y Zona “B” (2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12° y14°) de acuerdo a cómo terminen en la Fecha 13. La misma tendrá los siguientes partidos donde se cruzarán el campeón y su escolta: Ferro vs. Progreso, Independiente vs. Atlético TL, Atlético Rivadavia vs. FBC Argentino, Mapuche vs. Las Guasquitas, Tres Llantas vs. Unión Roosevelt y Monumental vs. Barrio Alegre.