Progreso ganó y tomó la punta del certamen

Las chicas de Progreso, las mejores de este voley local, vencieron a las del “Canario” por 25-6 y 25-14; además Deportivo 17 de Tres Lomas superó a Barrio Alegre 25-14 y 25-23; 30 de Agosto le ganó a Foot Ball Club Argentino 25-19 y 25-11; y se dio el triunfo de Pellegrini sobre el CEF 18 por 25-11 y 25-19. En tanto, cumplió fecha libre Ferro Carril Oeste.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Progreso, único líder, está arriba con 14 puntos seguido por Deportivo 17 de Tres Lomas y Monumental, con 13; Barrio Alegre sigue con 12; 9 puntos tienen Ferro Carril Oeste y el Foot Ball Club Argentino; Pellegrini y 30 de Agosto están con 8 puntos y, por último, el CEF 18 con 6 unidades.

La próxima fecha se disputará el 29 de junio y será la novena con los cruces entre Progreso vs. Foot Ball Club Argentino y Barrio Alegre vs. Ferro Carril Oeste desde las 21 horas; y a las 22 los restantes dos partidos, 30 de Agosto vs. CEF Nº18 y Pellegrini vs. Deportivo 17 de Tres Lomas. Mientras que cumplen fecha libre las chicas de Monumental.