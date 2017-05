Programa Empalme, una medida positiva que genera muchas dudas

El anuncio de la puesta en marcha del programa “Empalme” través del cual el Gobierno nacional busca convertir en trabajo genuino los distintos programas sociales generó expectativas y dudas entre representantes gremiales y de las cámaras empresarias.

A nivel local desde distintas agrupaciones sindicales y empresariales coincidieron en señalar que cualquier iniciativa que busque generar trabajo genuino es positiva aunque mostraron algunos reparos en el éxito de la iniciativa ya que sospechan que el verdadero fin de la medida sea el de abaratar los costos laborales a las empresas que de esta manera podrán conseguir mano de obra barata gracias a que el Estado se haría cargo de parte de los salarios.

Carolina Gómez (Soegyspe)

La titular del Soegyspe y concejal por el Frente Renovador, Carolina Gómez sostuvo que “en teoría impulsar la conversión de planes sociales en trabajo siempre es positivo, pero debería existir una cláusula que establezca que una vez finalizado el programa el trabajador quede efectivo porque si no volvemos a estar en la misma”.

Además indicó que “esperemos que de concretarse no se haga un aprovechamiento por parte del empresario para tener mano de obra barata porque el Estado va a seguir financiando parte del sueldo y que una vez cumplido el programa no se deje nuevamente en la calle al trabajador”.

Sin embargo reiteró que “me parece bien que se haga algo para que se creen puestos de trabajo genuino pero se corre el peligro de que sea aprovechado por los empresarios para beneficio personal”.

Además consideró que “también habría que mejorar lo que es el salario mínimo porque con eso una persona con familia sinceramente no puede vivir”.

n Alberto Barrios (UOM)

El secretario general de la seccional Trenque Lauquen de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Barrios señaló que “personalmente lo veo bien porque es una manera de sacar a la gente que está con los planes sociales, que son 280.000 trabajadores desempleados, para insertarlos al mundo del trabajo”.

Y agregó que “entiendo y veo que el Gobierno busca que se inserten en el mercado laboral sin que pierdan esos beneficios. Considero que es una buena medida”.

Por otra parte recordó que “la UOM trabajó mucho con los Repro que es una cosa muy parecida. Entonces aquella empresa que tome a ese trabajador ya tiene 4000 pesos de ingreso el resto del salario lo paga la empresa. Y después de los dos años, una vez insertado en el mercado laboral deja de percibir el subsidio”.

Sin embargo aseguró que “también tenemos nuestras serias dudas de que esto no sea un intento del Estado de sacarse de encima todo ese costo que tiene de pagar los subsidios por desempleo y que después de todo la persona se quede sin el trabajo y sin el subsidio. Y si esto pasa ahí haremos responsable al gobierno”.

Y opinó: “Si la empresa dice no te necesito más el trabajador se queda sin el subsidio y sin el trabajo. Por eso algo importante en este programa es el control y hay que trabajar sobre este tema”.

n Sergio Guzmán (Uthgra)

El titular de la seccional Trenque Lauquen de Uthgra, Sergio Guzman aseguró que “en teoría se trataría de una iniciativa buena, de todas maneras lo primordial es la forma en la cual se implementa”.

Por otra parte indicó que “el tema es que no sea solo un anuncio que se utilice políticamente pero si es por el bien de los trabajadores obviamente me parece que sería positivo”.

Sin embargo tuvo sus reparos a la hora de calificar la decisión ya que sostuvo que “entre el anuncio y la realidad hay un abismo. Habrá que esperar si se pone en marcha y cómo se aplica”.

Asimismo recordó que “ya se han intentando programas de este estilo donde se tomaba gente con distintos planes sociales pero en general esos acuerdos nunca eran cumplidos porque una vez terminado el período establecido las empresas decían que no les convenía y el trabajador volvía a quedar en la calle. Hubo muchísimos intentos de programas de este tipo y siempre fueron incumplidos”.

Por ello reiteró que lo fundamental es la reglamentación: “La forma de aplicación y el control es lo más importante y lo que demuestra si la intención de generar puestos de trabajo es sincera porque si nadie controla que el programa se cumpla no tiene valor”.

n Ignacio Kovarsky (Sociedad rural)

El presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarksy sostuvo que “en principio nos parecería bien que se reconvierta todo lo que son planes sociales en trabajo porque sería una manera de terminar de formalizar el empleo y rescatar a la gente que cobra un plan social e insertarla en el mercado laboral. Es decir que sería una importante medida de concretarse tal como se anunció”.

Sin embargo Kovarsky indicó que “hace un poco de ruido el modo en el cual se va a aplicar y que el empresario no caiga en la tentación de utilizar esto como una forma de obtener mano de obra más barata”.

Por otra parte reiteró que “todo lo que sea ir reconvirtiendo desde lo empresarial lo que es una remuneración sin contraprestación de un trabajo concreto nos parece bien. Porque es verdad que si bien esos programas son necesarios en muchos casos se volvieron permanentes y no creemos que sea bueno. En otros países existen este tipo de planes pero son por un tiempo determinado y uno tiene que demostrar que está buscando trabajo y justificar ese subsidio”.

n Ricardo Sacco (Cámara de comercio)

El titular de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen, Ricardo Sacco señaló que “todo lo que sea generación de trabajo genuino lo veo muy bien. Y en lo personal creo que percibir un sueldo gracias al esfuerzo y el trabajo es algo que valoriza más a las personas y les da confianza en sí mismas”.

Además recordó que “lo que se veía era a comercios que querían tomar gente con planes sociales y muchos se rehusaban porque si comenzaban a trabajar en blanco perdían ese beneficio. Con este programa ahora el beneficiario va seguir percibiendo el plan y además trabajar. Por eso creería que en general la iniciativa va a ser positiva”.

Sin embargo Sacco mostró algunos reparos a la hora de pensar en el éxito de la iniciativa: “Hay que ver si las empresas están dispuestas a tomar más personal más allá de los beneficios que puede tener este programa”.

Y agregó que “lo que se ve es que hay muchos comercios y empresas que no están en condiciones de tomar más personal y están luchando para mantener los puestos de trabajo. No creo que esta iniciativa mas allá de que sea positiva, genere más trabajo. Es algo que se ve en el último tiempo. Tal vez sí se logre en sectores que necesitan mano de obra intensiva como el agro o la construcción pero en el sector comercial o en las empresas no creo que se generen más puestos de trabajo”.

n José Luis Acuña (Luz y Fuerza)

José Luis Acuña, del gremio Luz y Fuerza, dijo desconocer el tema en profundidad aunque reconoció que no le cree mucho a Macri.

Y agregó: “No creo que sea conveniente porque el Estado va a seguir pagando parte de los sueldos y con eso lo que está haciendo es permitirle a las empresa acceder a mano de obra barata. No es ni más ni menos que lo que se viene haciendo en el último tiempo, favorecer a los empresarios. No es una solución al tema de fondo que es la generación de empleo”.

En el mismo sentido indicó que “es un parche que no llega al problema principal que es la generación de empleo. Y que el Estado subsidie a través de este programa el sueldo de los empleados es un nuevo beneficio para los empresarios”.