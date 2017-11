Productores esperan con inquietud que se declare la Emergencia

La espera por la declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario en el distrito de Trenque Lauquen por parte de la Provincia tiene intranquilos a muchos productores y dirigentes ruralistas locales, en medio de un escenario en el que las lluvias han empeorado el panorama regional, marcado por los excesos hídricos, y las críticas hacia el gobierno bonaerense por esta situación no se han hecho esperar.

Por un lado, el tema se abordó seriamente el viernes pasado, en el marco de la visita del ministro provincial de Asuntos Agrarios, Leonardo Sarquís y otros funcionarios del área, ante quienes productores manifestaron muchas inquietudes e hicieron hincapié en la necesidad de la declaración de Emergencia. También el fin de semana el productor y ex intendente trenquelauquense Juan Carlos Font se refirió a la cuestión y en la tribuna de los discursos de apertura de la Expo Rural, el sábado, el tesorero de CARBAP, Horacio Salaberry, planteó que “la emergencia es ya” y que “no hay más tiempo para declararla”.

Tras esto, ayer se sumaron desde las Sociedad Rural de Trenque Lauquen, marcando que “las lluvias de primavera que siguen azotando las zonas afectadas por las inundaciones del partido, ponen en evidencia la falta de respuesta de la gobernadora, que no ha firmado decretos en lo que va del año ni para los productores afectados por la laguna Hinojo-Las Tunas, y menos para los que vienen soportando el anegamiento desde principio de año”.

“Según informaron desde la Secretaría de Producción de la Municipalidad, están a la espera de que se reúna la Comisión de Emergencias y Desastres del Ministerio de Agroindustria (CEDABA) para que les den una respuesta sobre el estado de situación de Trenque Lauquen. Y desde Carbap también se está solicitando que agilicen los encuentros ya que no se está cumpliendo con las reuniones mensuales de la CEDABA y son muchos los distritos que esperan respuestas”, marcaron desde la SRTL en un comunicado.

n Intimaciones

Con todo esto, se resaltó que “los productores están indignados”. “Manifiestan impotencia de tener que pagar la tercera cuota del impuesto Inmobiliario Rural y el complementario por las mismas partidas que hace más de 9 meses tienen bajo agua, sin posibilidad ni siquiera de poder llegar al campo”, afirmaron, agregando que incluso “los productores que tienen solicitada la emergencia desde mayo pasado por medio de la Comisión de Emergencia Local están siendo intimados por ARBA ya que al no tener el decreto firmado por la gobernadora no les descuentan el porcentaje de afectación en la entidad recaudadora provincial”.

Y también se destacó que ésa “es la misma situación que están afrontando productores del Hinojo que hace más de 30 años están en desastre agropecuario”.

n ¿Medidas de fuerza?

Por otro lado, desde la entidad ruralista local aseguraron que “se vienen haciendo los reclamos correspondientes”, resaltando que incluso esta cuestión “fue el tema central en el encuentro con el ministro Sarquís que se desarrolló el viernes pasado en el marco de la Expo, donde participó un grupo de productores y la mayoría de los reclamos fueron por esta problemática”.

Mientras que en este marco el presidente de Carbap, Matías De Velazco, declaró que “no se descartan medidas de fuerza ya que es descabellado el tratamiento que se le está dando a la situación desesperante de los productores inundados, sumado a un posible aumento del 50% en el (Impuesto) Inmobiliario”, puntualizaron desde la SRTL.

Y en este sentido, también desde la Rural consideraron que no bajarán los brazos hasta encontrar la solución a esta problemática, y que el intendente municipal acompaña el reclamo. “Me dicen que vaya al banco a pedir un crédito subsidiado porque estoy inundado. Lo voy a sacar para pagarle a ARBA, porque no puedo afrontar este desastre”, dijo un productor desesperado, cuando fue a reclamar que se firme el decreto de Emergencia que se espera desde el primer trimestre del año.