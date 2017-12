Productor inundado preocupado por un reclamo de ARBA

El vecino Horacio Fruccio, propietario de un campo ubicado en la zona de la laguna El Hinojo, manifestó ante La Opinión preocupación a partir de que ARBA le está reclamando pagos del Impuesto Inmobiliario Rural por tierras que, según él, el propio gobierno está usando como reservorio de agua.

“Se trata de un sector que, como todos ya saben, hace 30 años está inundado, y por el que hasta fines del año 2015 se hacía la planilla de emergencia con la que se obtenía un descuento. Últimamente me descontaban el 100 por ciento, no pagaba, pero un tiempo estuve pagando un 20%. Y a partir de 2016 esas planillas de emergencia no las graba ARBA y entonces me registran una deuda”, comienza explicando el vecino, quien asegura enseguida estar enojado porque le reclaman por el “impuesto de una tierra, de la cual ellos (el gobierno) se apropiaron y la están usando como reservorio”, y por lo cual, según él, no le reconocen nada y a su vez encima le están reclamando que pague un impuesto.

N Una firma

Fruccio marca esta situación como “algo injusto”. “No voy a pretender que ahora el gobierno, en el poco tiempo que está, me solucione un problema de 30 años, aunque pienso que está encaminado para que eso ocurra, que alguna vez alguien se ilumine y dé una solución a esto”, dijo, y sostuvo además que en el Municipio le señalan que no tienen autorización de ARBA “para grabar”, y que luego de un reclamo le contestaron que “falta la firma de la gobernadora Vidal para que la situación sea aprobada”.

También el vecino mostró preocupación a partir de que, según dijo, tras la última intimación le advirtieron que en un próximo paso podría haber un juicio.

N Se agrandó mucho

En números, Fruccio señala que las cuotas reclamadas son cada una de unos $ 3.000 y que el total de lo reclamado por ARBA ronda los $ 15 mil. En tanto, el entrevistado no supo marcar si se han dado situaciones similares con otros propietarios por lo pronto.

Por último, el vecino volvió a reiterar sus esperanzas de que en un futuro haya una solución para al menos parte de los campos de su zona, destacando que hay productores anotados en una lista a los que “de un momento a otro” van a llamar para ver de qué manera se puede encaminar la situación.

Por lo pronto Fruccio destaca que la laguna se agrandó mucho, aunque se ha estabilizado. Pero de todas formas hay productores que prácticamente no tienen entrada a sus campos, siendo motivo de preocupación también el estado de los caminos rurales, en parte a partir de que se hace difícil sacar “lo poco que se ha podido sembrar” (en el caso de Fruccio, unas 40 hectáreas).