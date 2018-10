Procedimientos en el basural y en el Prolim

Policía Científica Ambiental de Junín y personal de Fiscalía concretaron ayer tareas investigativas en el basural a cielo abierto como consecuencia de la denuncia presentada por los concejales Mónica Estévez y Federico Crowder (Unidad Ciudadana) en relación al tratamiento de residuos patogénicos.

También se llevó a cabo un procedimiento en las instalaciones del Prolim, ordenado por la UFI 5 que tiene a cargo la causa. En este marco los concejales hicieron la denuncia correspondiente ante el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, según confirmaron ayer a este diario.

Los ediles, quienes se presentaron en Fiscalía para hacer una ampliación de la denuncia como habían anticipado a los medios, fueron informados de ambos procedimientos y por eso estuvieron presentes mientras trabajaba Policía Científica Ambiental en el predio del basural.

En este sentido Estévez destacó “la celeridad con la que actuó la Fiscalía independientemente de que la gravedad del problema ameritaba que así fuera” y también recalcó que la denuncia “es contra el intendente Miguel Fernández, como autoridad máxima y además teniendo en cuenta que como médico no puede desconocer los perjuicios de esta situación; contra la directora de Región Sanitaria II, la Dra. Isabel Fernández Quintana, porque la ley pone en cabeza de la Dirección de Región Sanitaria el control de todo esto y contra la coordinadora del Prolim, Andrea Scheffer, que además es Ingeniera Ambiental”.

Tras señalar que “será la Fiscalía la encargada de determinar el marco de las responsabilidades”, aclaró que la denuncia no es contra los empleados, porque “los empleados no tienen ninguna injerencia ya que cumplen órdenes impartidas por los superiores”.

Finalmente sostuvo que de acuerdo a las pruebas y datos recolectados, los funcionarios estarían violando cuatro normativas: “La ley de residuos peligrosos que es nacional, la ley provincial, el decreto reglamentario que especifica como es el procedimiento y la ordenanza 1022 del año ‘94 que regula el procedimiento en total consonancia con las leyes antes mencionadas”.