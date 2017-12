Problemáticas que “atentan” contra la prestación del servicio

Semanas después que el Círculo Médico de Trenque Lauquen alertara a los afiliados de IOMA que, a raíz de una serie de irregularidades que impedían el normal funcionamiento de la obra social, la entidad de profesionales analizaba la posibilidad de dejar de atender a pacientes de la prestataria, nuevamente el Círculo hizo pública la existencia de “problemáticas que atentan contra la adecuada prestación del servicio”.

Esto se dio a partir de una solicitada publicada en este diario, en la que el Círculo se expresa como parte del CEMIBO (entidad que reúne a la Agremiación Médica de La Plata, el Círculo Médico de Tandil, el Centro Médico Mar del Plata, el Círculo Médico de Trenque Lauquen, el Círculo Médico de San Pedro, el Círculo Médico de Balcarce y la Agremiación Médica de Ensenada). La misma, firmada por el Dr. Guillermo Fernández, presidente del Círculo Médico trenquelauquense, señala querer informar a la población una “profunda preocupación” por una serie de problemáticas que “atentan contra la adecuada prestación del servicio”, entre las que se nombran “retraso de pagos de honorarios médicos del mes de septiembre y octubre condicionando claramente la continuidad de las prestaciones médicas”, “discriminación de profesionales médicos y de los afiliados en las ciudades de Tandil y San Pedro” y “convenios capitados sistemáticamente deficitarios”.

“Se han llevado adelante múltiples reuniones con el IOMA a fin de encauzar el conflicto y poder garantizar la atención. Sin embargo desde el IOMA no se han obtenido respuestas ciertas, a lo que hay que sumarle la decisión de público conocimiento llevada adelante por el Instituto de utilizar el superávit del IOMA para resolver otras problemáticas ajenas al mismo. En esta situación de alerta gremial instamos al diálogo, a la transparencia y a la urgente resolución de las problemáticas que mantiene el IOMA con los profesionales médicos y, por ende, con sus afiliados”, señalaron también.

n ¿Corte de servicio?

En este marco, medios de distintos puntos hablan de que peligra la atención a afiliados de IOMA, tal como lo marca El Día, destacando que “profesionales enrolados en la Agremiación Médica Platense (AMP) y el CEMIBO anunciaron que desde la semana que viene -si no les pagan- definirán el corte del servicio”.

Por su parte, desde IOMA, también según El Día, se indicó: “Lamentamos que ante un retraso de unos pocos días, los profesionales estén tomando esta medida que perjudica a todos los afiliados de la obra social”. Y agregaron: “Destacamos que se está haciendo todo lo necesario y lo que está a nuestro alcance para regularizar la situación”.

A su vez, también se marcó que dirigentes de la AMP aseguran que aun no tienen fecha para un encuentro con autoridades del IOMA y que sólo les pagaron “un 5 por ciento de los honorarios correspondientes a septiembre”.

En tanto, el ya mencionado medio platense apuntó además que referentes del CEMIBO denuncian también “trabas en la incorporación de nuevos recursos humanos y tecnológicos, convenios capitados sistemáticamente deficitarios, arbitraria reducción de padrones, débitos sistemáticos y excesivos, numerosos y engorrosos trámites de excepción que fomentan la judicialización, extrema burocratización y falta de resolución de los conflictos con las entidades primarias”; así como que “los reiterados cambios de funcionarios en la gestión del IOMA mantienen virtualmente paralizadas áreas clave de la obra social”.

N Pocas voces

Cabe recordar que semanas atrás el Círculo Médico de Trenque Lauquen ya había alertado a los afiliados a IOMA por el riesgo de la continuidad de la atención médica, marcando en ese entonces una “gravísima situación” en el Instituto que, al menos a la fecha y según marcaban, no tenía “firma autorizada para la liberación de pagos”, haciéndose referencia también a un convenio deficitario. En tanto, esta semana volvió a encenderse una alerta.

Aunque a nivel local, a pesar de diversos intentos, no se pudo obtener la voz de algún referente del Círculo Médico. Mientras que desde IOMA el director de la región Pehuajó, Enrique Tkacik, sólo le señaló a La Opinión que el tema se está manejando a nivel central, no habiendo por ahora ningún tipo de información oficial.

De todas formas, sí se puede marcar que el IOMA ha sido notificado formalmente sobre el estado de alerta gremial, y que hay posibilidades de que el Instituto emita también un comunicado.