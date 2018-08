Problemas con el gas en el edificio de la Escuela 1 desataron la polémica

Ayer no se dictaron clases en el edificio de la Escuela 1, tanto en el nivel primario como en la Media 6 que también funciona en el establecimiento, por un problema con el servicio de gas, algo que generó una fuerte polémica durante la jornada de ayer.

El Consejo Escolar intervino para solucionar el problema y el gasista matriculado designado por el organismo trabajará durante todo el fin de semana largo para resolver la situación y que se puedan reanudar las clases la semana próxima.

En este marco las autoridades educativas decidieron suspender las clases, sobre todo por las bajas temperaturas, ya que al estar cortado el servicio de gas no hay riesgo para la comunidad educativa.

El problema se habría generado el jueves en el turno noche, cuando una preceptora de la Media 6, tras percibir olor a gas, decidió llamar a Camuzzi Gas Pampeana para pedir que en forma preventiva sacaran el medidor del edificio.

La consejera escolar Cecilia Bassani, salió a explicar ayer la situación y en diálogo con Cablevisión se mostró molesta con la forma en la que se manejaron las cosas, manifestó tener sospechas en cuanto a una posible “manipulación” de alguno de los calefactores del establecimiento e incluso habló de “psicosis y campaña política” tras algunas informaciones “falsas” que circularon durante toda la mañana y que involucraron a otros establecimientos educativos, donde según sus directivos no se habían generado problemas.

n Las explicaciones

Sobre lo ocurrido en la Escuela 1 explicó: “El jueves a la noche recibí una llamada de la directora de la primaria, quien me dijo que la directora de la Media le había avisado que había estado Camuzzi y que había retirado el medidor del edificio. Nos acercamos a la institución para conversar con las autoridades de ambas instituciones y ahí nos enteramos que una de las preceptoras como sintió mucho olor a gas de uno de los calefactores decidió por su cuenta, pasando por encima de su supervisora, llamar Camuzzi y solicitar el retiro del medidor. Cuando los muchachos de la empresa ingresan al edificio, si detectan un problema de pérdida de gas cierran la llave porque saben que nosotros estamos para cambiar el artefacto, pero se encuentran con que la manivela o llave de paso estaba rota, giraba y lo que pudo verificar el gasista matriculado es que el calefactor ha sido manipulado, tiene todos los caños de aluminio doblados y cortados, ha sido como empujado, extraído y vuelto a colocar en el lugar por eso a la noche había tanto olor a gas algo que no pasó en el turno tarde”.

Y agregó: “Hay una psicosis bastante grande, no tengo las pruebas, pero que estando los calefactores a punto de ser cambiados, que en un turno no haya olor gas y en el otro turno sí, me da para desconfiar”.

Y señaló: “Me parece que ya arrancó la campaña política que debería estar dándose en el 2019 y que arrancó antes, hay una psicosis por esto que ha pasado en Moreno, que es lamentable, pero que en nuestro Consejo no venía pasando” y detalló el trabajo que se realiza en el organismo, al tiempo que recordó que las sesiones son públicas y que las puertas están abiertas para quien quiera consultar sobre alguna de las obras en marcha.