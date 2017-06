Primera reunión por los perros callejeros

El intendente municipal, Miguel Fernández, concejales, veterinarios y organizaciones protectoras de animales se reunieron ayer para abordar la problemática de perros callejeros.

En el encuentro, se definieron diferentes acciones a seguir luego de la creación y promulgación de una ordenanza que aborde la problemática de manera integral. Los tres ejes en los que se trabajó conjuntamente fueron: castración, identificación y adopción.

En primer término, las partes coincidieron en que la temática de los perros callejeros responde a un problema de la comunidad en general, lo que demanda una política de Estado de corto, mediano y largo plazo de todos los intervinientes y de la comunidad en su conjunto.

Y también se acordó en realizar un registro obligatorio de la población canina en el que todos los perros con dueños deberán estar registrados en un plazo de tres meses, una vez promulgada la ordenanza. La idea es identificar a los animales, por medio de chips.

n ¿Perrera?

Durante el encuentro, además, se habló de la posibilidad de crear un espacio municipal de tránsito de estadía breve, para albergar los perros que estén en la calle, hasta tanto se realice la castración correspondiente y se estableció que esta demora no deberá superar los cinco días de tenencia.

Más allá de los avances logrados durante el primer encuentro existen cuestiones que resta definir ya que demandarán la participación de otros estamentos: por ejemplo el destino de los perros peligrosos y el índice de multas.

n Perros peligrosos

Vale destacar que desde el Ejecutivo “se está trabajando en un algoritmo (un esquema de aplicación) para establecer las diferentes variables de acuerdo a la situación de cada perro, como por ejemplo si tiene o no dueño, si es o no peligroso, si está o no castrado, entre otras características”, según manifestó el intendente Fernández.

Además en el encuentro se acordó que el Municipio y el Concejo Deliberante realizarán una campaña de difusión a largo plazo para mantener a la población informada sobre la responsabilidad, la obligatoriedad del registro y las castraciones. Y también se realizará un control sobre la venta de perros.

Por el Municipio participaron: el Intendente, Miguel Fernández; la Directora de Educación, Patricia Muñagorri; los veterinarios Javier Fernández, Juan Borrazás, Rosario Guarrochena y Miguel Barrenengoa.

Los concejales: Andrea Olivera Timo, Obdulio Sánchez, Alfredo Zambiasio, Carolina Gómez, Susana Muñoz y Marisol Basso; las representantes de Unidos por las Mascotas, Marta Coria y Alejandra Pérez; por el Instituto del Derecho Animal Animal, María Paula Yarza y por UPA, Graciela Medina.