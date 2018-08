Primera para el Torneo Final

El primer turno, de quienes buscan el ascenso, tendrá cuatro partidos. En cancha 1, Lago Rojo vs. Ferretería Norte, mientras que Poceros JP vs. Liv Agroinsumos se medirán en la cancha 2. Por su parte, en cancha 3 Repuestos lo de Pablo, que se ubicó cuarto en el torneo pasado y no pudo ascender, chocará con TL Embragues. En cancha 4 se dará el partido entre dos equipos que descendieron en la “A”: Juan Debernardi vs AC Escapes.

En el otro turno sabatino jugarán en cancha 1 Química Arco Iris vs. El Mate y en cancha 2 Remis 23 vs. Maxikiosco 23. Los partidos restantes jugados en cancha 3 y cancha 4, respectivamente, tendrán a Electroingeniería TL vs. Alambrados Simón y Aluminios TL vs. Autoservicio Bicentenario.

n Categoría “A”

Mañana será el turno de la Categoría “A” con los partidos matutinos. Uocra, que terminó tercero en el torneo pasado, jugará ante Amunche Ripe y se medirán el campeón y sub-campeón de la categoría “B”; Ibáñez Construcciones vs. Los Berutenses. Por su parte, Zapateros vs. El Noble y La Esquina de Ana vs. Baterías Ares cerrarán los encuentros del primer turno.

Marmolería Girard intentará recuperarse del torneo pasado al jugar ante Nutrien AG Solutions y Mecánica LB hará lo propio ante Aguadas la Unión. Para el cierre, Consucer se medirá ante el campeón de la categoría Los Luceros y otro de los ascendidos, Carnicería Pilu, jugará ante Poceros Martino, sub-campeón en la “A” en el Torneo Inicial.