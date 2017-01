Presupuesto 2017: unos $994 millones

El año próximo no habrá aumento de tasas, pero sí se presentará un proyecto de Ordenanza Fiscal que entraría en vigencia en enero de 2018.

Por estos días en los distintos distritos de la región se está presentando, en algunos ya fue aprobado, el Presupuesto Municipal 2017. En el caso de Trenque Lauquen, el proyecto conteniendo el Presupuesto y Cálculo de Recursos que fue remitido al Concejo Deliberante (el plazo de prórroga vencía ayer) será estudiado por los concejales de los distintos bloques para luego ser tratado, se estima, en alguna sesión extraordinaria durante los meses de receso de verano.

El Presupuesto 2017 asciende a los 994 millones de pesos y está prevista una fuerte inversión en obras públicas de 200 millones de pesos, fondos que se han gestionado desde el Ejecutivo.

En la reunión y brindis que el intendente municipal compartió con los periodistas y empleados, señaló que “el desafío es ejecutar un presupuesto de casi 1000 millones de pesos” y adelantó: “Vamos a ir a buscar más plata”.

Además desde el área contable se había señalado que “históricamente hay un 54% que se destina a salarios, luego se van a hacer las obras de infraestructura, obras públicas, inversiones y este año se destinará parte del Fondo de Infraestructura que viene de Provincia a encarar la primera etapa de la obra del Hospital Municipal”.

También se proyectan inversiones en la Ampliación Urbana y en la red de agua potable, entre otros temas.

n No habrá aumentos

También en la reunión de ayer con los periodistas, el jefe comunal aseguró que “en el 2017 no habrá aumento de tasas, sí se presentará un proyecto de Ordenanza Fiscal que entraría en vigencia en enero de 2018, para ir acompañando el Presupuesto año a año y no haya desfasajes ni demagogia: buena recaudación buenos servicios, ese es el Modelo de Barracchia que quiero en este sentido”, recalcó.

Además dijo que “con planes del Gobierno nacional podemos ofrecer herramientas para generar cooperativas de trabajo para que provean al Estado de medianeras, caños, etc., que la plata que genera Trenque Lauquen se gaste en Trenque Lauquen”.