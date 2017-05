Presupuesto 2017: análisis, reuniones y un tratamiento en comisión para marzo

El Presupuesto 2017, presentado por el Ejecutivo municipal a fines de diciembre pasado, se encuentra en pleno análisis por los distintos bloques del Legislativo y parece que su tratamiento no tendría lugar antes de marzo, mes en el que está previsto que comiencen a desarrollarse las reuniones de comisión.

Dicho presupuesto asciende a los 994 millones de pesos y está prevista una fuerte inversión en obras públicas de $200 millones, fondos que se han gestionado desde el Ejecutivo, según se informó en su momento.

Si bien, cuando se produjo su presentación, se especulaba con que podría tratarse en una sesión extraordinaria durante los meses de receso de verano, al día de hoy todo parece indicar que podría discutirse en comisión en el mes de marzo, -ya que este año se ha decidido desde la Presidencia del Concejo Deliberante empezar a trabajar un mes antes-, y llevarse al recinto en las primeras sesiones del período ordinario que arrancaría en abril.

Mientras tanto los distintos bloques trabajan en el análisis del Presupuesto e incluso se han previsto algunas reuniones como la que ha solicitado Cambiemos al contador del municipio, Pablo Silvani.

En este sentido, el presidente del bloque de Cambiemos-UCR, Alfredo Zambiasio adelantó que a mediados de la próxima semana se reunirán con Silvani en el recinto del HCD, con el fin de obtener información más detallada respecto del proyecto de Presupuesto.

“Le pedimos que se acerque al Concejo porque necesitamos información, en general, y en lo relacionado a obras cuál es el grado de ejecución y las fechas estimadas de terminación”, dijo el edil, quien estimó que “hasta marzo seguramente no se va a tratar el Presupuesto, no hemos visto la necesidad de convocarnos en enero o febrero”.

Por lo tanto consideró que “seguramente se trabajará en comisión durante el mes de marzo, para aprobarlo en abril, esperando contar con el mayor grado de consenso posible”.

n En estudio

Por su parte el concejal Pablo Larrosa (FpV) aseguró que “estamos estudiándolo desde que lo tenemos en nuestro poder, a principios de enero y ya estamos en condiciones de tratarlo, aunque la fecha seguramente dependerá del bloque mayoritario”.

Según dijo Larrosa, “lo estuvimos analizando y no es muy diferente al planteado para el 2016, tenemos algunas dudas respecto del incremento salarial, que dispone casi un 28% en el presupuesto y en la actualidad el Ejecutivo está ofreciendo un 18; algunas observaciones en cuanto a obras que fueron presupuestadas en el 2016 y se repiten para el 2017 y diferencias ideológicas en cuanto a los porcentajes que se le han asignado a los distintos sectores, que para nosotros deberían haber sido mayores para Producción y Desarrollo Humano”.

Sin embargo aseguró que su bloque tiene “la voluntad” de aprobarlo porque “es una herramienta de gestión que necesita el Ejecutivo y si no tiene errores técnicos, independientemente de que tengamos una postura crítica o algunas diferencias en cuanto a la asignación de partidas o la creación de algunas secretarías que no están reflejadas, la voluntad es de aprobarlo”.

En este marco es importante señalar que desde la Presidencia del HCD, a cargo de Claudio Figal, se ha planteado comenzar a trabajar en comisión en marzo para llegar a la primera sesión ordinaria en abril, con un trabajo de comisión hecho.

Cabe recordar que en la presentación del proyecto, a fines del año pasado, desde el Ejecutivo se había señalado que “en el 2017 no habrá aumento de tasas, sí se presentará un proyecto de Ordenanza Fiscal que entraría en vigencia en enero de 2018”.