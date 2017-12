Presos por pegar y robar a un vecino

En la edición de ayer se anticipaba del robo del que habia sido víctima el vecino Manuel Multini (91) al que le llevaron la jubilación. Posteriormente se supo que también lo habían golpeado, a mano limpia y con un pedazo de fierro. También que a pesar de que no pudo verles los rostros, la víctima se dio cuenta quien más le pegaba era un mujer. Esto ocurrió el sábado a la madrugada; lo efectivos de comisaría DDI y Cientìfica se pusieron a trabajar y dieron con el más inesperado de los hilos conductores.

N “Birra y fernet”

Buscando datos, los policías se enteraron que el viernes, alrededor de las 16, dos sujetos entraron en el autoservicio chino de la calle Castelli, arrebataron algunas botellas de fernet y cerveza y huyeron (todo quedó grabado en las cámaras. Como el dueño los corrió, se metieron en una casa de la calle Wisosky al 700 pero el dueño los sacó a la calle. Era Multini a quien insultaron y prometieron “vamos a volver”. De esta amenaza hubo testigos; eran dos varones jóvenes.

Ya para esto los investigadores estaban convencidos quiénes eran los que le pegaron al vecino, pero se manejaban como si sólo buscasen a los del autoservicio.

Fueron hilvanando evidencias y pidieron tres órdenes de allanamiento que se cumplieron el sábado a la noche (por las mismas horas del trágico accidente de Alsina y Casares); en uno de ellos, alcanzaron a observar que un menor le hacía un pasamanos a una mujer, cuando la requisaron le encontraron $ 1.700 que no pudo justificar. También incautaron una gorra de visera similar a la que llevaba uno de los que robaron en el negocio chino

En otro de los allanamientos encontraron en un balde con agua una remera manchada de sangre.

En el tercero no encontraron nada y el sospechoso no estaba. Preventivamente aprehendieron a la mujer, Milagros Alvarez (18) en relación al hecho de Multini,

N Insultos y amenazas

Por esos momentos, numerosos efectivos trabajaban en el lugar del accidente donde un grupo insultaba y amenazaba a la Policía; querían que levantaran los cadáveres antes que se cumpliera todo el protocolo de estos casos. Un chico de 17 años, uno de los más exaltados, terminó aprehendido por desobediencia y amenazas y conducido a la comisaría. Allí se enteró que, además, era uno de los imputados por el robo del fernet y la cerveza, tal como lo señalaron las cámaras. Salieron a buscar al que iba con él. Eric Brisoliz (18); lo encontraron en la plaza San Martìn, tenía puesto un par de zapatillas de primera marca que cuestan más de $. 3.000… y el joven no tiene trabajo conocido.

Los mayores quedaron a disposición del fiscal Manuel Iglesias; quien pediría la detenciòn y menor ina a ser trasladado anoche a un institito de Bahía Blanca.